Alexis Sanchez: «Con Conte avevo 15 minuti per dimostrargli chi ero. Nemmeno i migliori al mondo lo fanno»

Ai microfoni de La Voz de la Experiencia, podcast cileno, Alexis Sanchez ricorda così la sua prima esperienza nelle fila dell’Inter con Conte

Si parla da più parti del futuro di Antonio Conte. Soprattuto a Napoli c’è fibrillazione per la possibilità che il tecnico accetti di essere il prossimo allenatore azzurro. Intanto però non tutti concordano sul carattere del tecnico. Ai microfoni de La Voz de la Experiencia, podcast cileno, Alexis Sanchez ricorda così la sua prima esperienza nelle fila dell’Inter:

Sanchez su Conte

«Avevo 15 minuti per dimostrare a Conte che potevo essere migliore degli altri. Quindici minuti nel calcio sono molto complicati. Arrivavo due ore prima per l’allenamento e iniziavo a correre per 15 minuti, così che quei 15 minuti diventassero 100, 1000. Perché non è facile riscaldarsi ed entrare, soprattutto se giochi contro la Juve, è difficile. Ero carico per quei 15 minuti. Mi sono detto “amo questo sport e poiché amo questo sport voglio dimostrarlo all’allenatore in 15 minuti”. Nemmeno i migliori giocatori del mondo lo fanno»

Ancora sul rapporto con Conte: «Col Parma perdevamo 1-0. Entrai. Gol e assist per Lautaro. Vincemmo 2-1. La partita successiva, partii titolare. Non avevo margine di errore. Sapevo che se avessi sbagliato un passaggio Conte mi avrebbe tolto. Feci due gol. Lui venne, mi strinse la mano e niente più. Arturo Vidal te lo può confermare. “Non c’è nessun giocatore come Alexis, lui è l’unico che fa la differenza”, disse Conte. I miei compagni lo sapevano. Il tempo passava ed eravamo in testa, tutti felici. Ad un certo punto, noi due soli, mi disse: “So che devo farti giocare titolare ma se le cose si complicano… Lautaro e Lukaku sono diversi. Tu sei l’unico che può entrare e fare la differenza. Gli risposi: ‘Sì, ma se partissi dall’inizio, andremmo subito in vantaggio e vinceremmo 2-0 senza problemi»

ilnapolista © riproduzione riservata