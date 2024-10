Al Barcellona non sono piaciute le parole di Gundogan, lo spogliatoio è spaccato (Marca)

Strascichi dopo l’eliminazione dalla Champions. Koundé ha lanciato una frecciatina al tedesco: «Vinciamo e perdiamo da squadra, sempre»

Secondo quanto scrive Marca, dopo la sconfitta del Barcellona contro il Psg, la conseguente eliminazione dalla Champions League e le parole di Gundogan, lo spogliatoio si è spaccato.

“La sconfitta del Barça contro il PSG e la conseguente eliminazione dalla Champions League ha diversi risvolti, oltre quelli strettamente sportivi, e uno di questi è l’indebolimento dello spogliatoio. I cattivi risultati di solito hanno il loro prezzo ed il Barcellona lo sta già pagando“.

Barcellona spaccato, Koundé risponde a Gundogan

Ieri sera, nel post partita, Gundogan è intervenuto ai microfoni di Cbs Sport:

«Sono deluso, molto deluso. Era nelle nostre mani e lo abbiamo dato al Psg. Glielo abbiamo dato nel modo più semplice. Difficile dirlo… Ma in questi momenti cruciali bisogna essere sicuri di prendere la palla, non so se tocca la palla o no… io preferisco concedere un gol o anche concedere un uno contro uno, avrei dato al portiere l’opportunità di fermare il tiro, o addirittura di farlo segnare».

Chiaro il riferimento all’espulsione di Araujo che ha lasciato il Barça in 10. Poi anche altri errori hanno influito sul risultato tra Barça e Psg. Fatto sta che Gundogan è stato molto critico con la sua squadra. Le parole del tedesco però non sono piaciute allo spogliatoio. Tra l’altro Ilkay non è nuovo a queste uscite. Fece la stessa cosa dopo il Clasico perso contro il Real Madrid.

“Uno che non ha esitato a manifestare il suo disagio è stato Jules Koundé. Il francese ha lanciato una frecciatina al tedesco, ricordandogli che si perde e si vince in undici. «Una delusione immensa non qualificarsi per le semifinali quando avevamo tutto per farlo. In ogni caso, vinciamo come squadra e perdiamo anche come squadra, sempre. È tempo di recuperare e preparare El Clásico questa domenica. Grazie per il supporto», ha scritto sui suoi social network“.

