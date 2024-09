Zielinski non sa ancora bene se giocherà o no contro la sua Inter (Corsport)

Piotr vorrebbe esserci domani sera, giocare contro la sua futura squadra sarebbe uno stimolo in più. Ritrova la sua futura squadra

Zielinski non sa ancora bene se giocherà o no contro la sua Inter. Lo scrive il Corriere dello sport.

Zielinski non sa ancora bene cosa ne sarà di lui domani sera. Vive da settimane il ballottaggio con Traore che durerà fino al termine della stagione. Un posto per due nel 4-3-3 di Calzona. Piotr vorrà esserci, giocare contro la sua futura squadra sarà uno stimolo in più, oltre quelli che il professionista polacco avverte ogni volta che indossa la maglia del Napoli, pur sapendo che dopo ogni partita sarà più vicino l’addio. L’Inter in trasferta, nella sua prossima casa, contro i compagni del domani intanto rivali, sarà la prima occasione per farsi notare da tutti, tifosi compresi. Zielinski sistemerà il suo calcio in vetrina, vorrà esibire fiero un talento che quest’anno, chissà se per le voci o le difficoltà collettive, si è opacizzato fino a spegnersi lentamente. Appena tre gol in stagione, l’ultimo il 3 ottobre in Champions League contro il Real Madrid.

A cosa è servito il mercato del Napoli? Manca un centrale e in mediana gioca sempre Zielinski.

Il Napolista

Qui bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà dice che le due sessioni di mercato del Napoli sono state pressoché inutili. Possiamo sospendere il giudizio su Ngonge che comunque ha segnato un gol e mezzo e in qualche modo ha già giustificato il suo acquisto. Per il resto è stato un disastro su tutta la linea.

Le pecche del mercato del Napoli

L’urgenza numero uno era l’acquisto di un difensore centrale in grado di sostituire Kim. In due sessioni di mercato questo calciatore non si è visto. È arrivato Natan che – buona pace dei laudatores di Aurelio De Laurentiis – fin qui possiamo considerare in fase di rodaggio. Considerando che siamo praticamente a marzo, non c’è bisogno di aggiungere altro. Sì, ha subito anche un infortunio ma non ha mai realmente convinto. È un difensore normale. Merita certamente un’altra chance considerata la disastrosa stagione. Però fin qui la coppia titolare è quasi sempre stata Rrahmani Juan Jesus oggi protagonista di una clamorosa dimenticanza.

Ma non è solo il difensore centrale. Il Napoli non ha veri e propri ricambi a centrocampo. Calzona oggi ha bocciato la politica di Aurelio De Laurentiis nei confronti di Piotr Zielinski che è stato escluso dalla lista Champions. Calzona lo ha schierato titolare a Cagliari. E ha lasciato in panchina il nuovo arrivo Traoré. Così come il belga Dendoncker che è già un oggetto misterioso. Oltre all’ormai cronico panchinaro Lindstrom. De Laurentiis e i suoi uomini di mercato in compenso hanno venduto Elmas che sta facendo panchina al Lipsia. Oltre a Gaetano in prestito al Cagliari. Folorunsho è in prestito al Verona. E Demme è stato tagliato sia in Champions che in Serie A.

Decisioni cervellotiche che hanno finito col penalizzare il Napoli.

