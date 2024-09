Vinicius, il Real Madrid ha sfiorato un caso Osimhen: una sua foto su Instagram con le scimmie (Relevo)

Vinicius è andato su tutte le furie, ha minacciato di non giocare a Valencia. Il post è stato cancellato ma tra i dipendenti c’è massima omertà

Il Real Madrid con Vinicius ha sfiorato un caso Osimhen-Tiktok con un post su Instagram con le scimmie. Lo ha scritto ieri il giornale on line Relevo. L’attaccante brasiliano ha minacciato di non giocare a Valencia il 2 marzo a causa di una foto pubblicata sull’account di Instagram del Real Madrid.

Nella foto caricata su Instagram – scrive il portale spagnolo – Vinicius bacia lo stemma del Real. Sotto la foto c’era uno sticker dei dj israeliani “Vini Vici”, sticker che mostra l’evoluzione della scimmia fino all’essere umano. Il post è stato cancellato dopo mezz’ora, ma era già stato visto dal giocatore che è andato su tutte le furie, ha minacciato di giocare a Valencia e ha immediatamente chiesto spiegazioni al club. Solo José Ángel Sánchez, direttore generale del Real Madrid, è riuscito a calmarlo. Il club lo ha informato che avrebbe preso provvedimenti contro i responsabili che hanno commesso l’errore di aggiungere lo sticker. Tuttavia, se un utente di Instagram cerca “Vini” nel motore di ricerca di adesivi, è il primo che appare.

Prosegue Relevo:

Vinicius, alfiere della lotta al razzismo, ha ricevuto una spiacevole sorpresa quando gli è stata mostrata la pubblicazione. Ha chiesto provvedimenti e un esame di coscienza su ciò che era appena accaduto. Le persone vicine al giocatore sostengono che non le ha mandate a dire ai responsabili e ha seriamente minacciato di non giocare a Valencia. Da allora, c’è stata massima cura in ogni pubblicazione sui social. Relevo ha interpellato più di una dozzina di dipendenti del Real Madrid e, con alcune eccezioni che hanno confermato la vicenda, le risposte sono state tutte “Non ero lì”, o “Ho sentito qualcosa ma non ne so molto di più”. L’immagine è passata inosservata.

Ci sono state anche polemiche per l’ingresso delle telecamere Netflix allo stadio.

Relevo riporta:

“Netflix aveva già fatto domanda per entrare nel Mestalla. Al punto che l’accredito era in fase di elaborazione: era già chiaro dove i cameraman si sarebbero posizionati, cosa avrebbero potuto registrare e cosa no, ma il Valencia ha fatto un passo indietro e rifiutato l’autorizzazione. “Un documentario in cui saremo già bollati come cattivi, indipendentemente da ciò che facciamo”, hanno dichiarato alcuni uomini della società. Il Valencia lascerebbe che le telecamere Netflix entrassero al Mestalla in cambio di poter dare la loro versione degli eventi. La Liga ha sostenuto la posizione del Valencia. Il club, inoltre, ha detto ‘no’ anche alle richieste di Netflix di intervistare Hugo Duro, che è stato colui che ha avuto discussioni con Vinicius lo scorso maggio”.

