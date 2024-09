Verstappen: «Non mi schiero, ma mio padre non è un bugiardo»

Sul caso Horner. In conferenza: «Non mi vedo in F1 senza mio ​​padre e il mio manager. Dobbiamo lasciarci alle spalle le cose dette in Bahrain»

Max Verstappen crede alle parole di suo padre Jos e afferma che lui “non è un bugiardo” e che “saranno sempre una squadra”. Lo ha detto nella consueta conferenza stampa prima del weekend di gara in Arabia Saudita. Il tre volte campione del mondo della Red Bull non ha accettato la tesi di suo padre secondo cui Christian Horner dovrebbe lasciare prima che la situazione “esploda”.

Le parole di Verstappen: «Siamo io, mio ​​padre e Raymond. E sarà sempre così. Non mi vedo in F1 senza di loro»

Parlando in Arabia Saudita, Max Verstappen ha detto di aver trascorso gli ultimi giorni con suo padre a Dubai, e la sua impressione è che non si sia pentito per niente delle sue parole:

«Non gliel’ho chiesto, ma mio padre, da come lo conosco dai go-kart, è molto schietto e non è un bugiardo, questo è certo. Sono stato con lui fino a ieri. Voglio dire, parliamo tutto il tempo. Siamo una squadra. Siamo io, mio ​​padre e Raymond (Vermeulen, il manager di Verstappen) tutti insieme. E sarà sempre così. Non mi vedo in F1 senza di loro al mio fianco».

A Verstappen hanno chiesto se nella discussione tra suo padre e Horner avesse preso le difese del padre:

«Penso che da parte mia non importa essere da una parte o dall’altra. Naturalmente, come figlio di mio padre, sarebbe strano trovarsi da una parte diversa. Ma da parte mia voglio solo concentrarmi sul lato prestazionale e parlare meno di ciò che accade fuori dalla pista. Io sono solo un pilota e non so niente di quanto accade ai piani alti, ma dal mio punto di vista sono pagato per concentrarmi sulle questioni legate alle performance in macchina. Ed è su questo che resterò focalizzato per tutto il fine settimana. Qualsiasi cosa sia stata detta in Bahrain da parte di chiunque, adesso dobbiamo lasciarcela alle spalle. Spero proprio di poter vivere un weekend più tranquillo qui».

Sul possibile trasferimento in Mercedes, Verstappen ha detto che la sua “intenzione” era quella di portare a termine il suo contratto con la Red Bull, che durerà fino al 2028. Ma ha aggiunto: «Il fatto è che penso che nessuno se ne sarebbe accorto. Lewis si trasferisce in Ferrari. E questo non è legato alla F1. Non sai mai nella vita in generale cosa ti succede o ti arriva. Sono molto rilassato e molto felice con la squadra, e le prestazioni sono lì, quindi non c’è motivo di lasciare».

