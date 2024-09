Napoli-Barcellona, giocherà Mario Rui e non Olivera (Sky)

A Sky Sport: «Kvara ha un feeling con il portoghese che è anche un leader in campo»

Massimo Ugolini a Sky Sport ha dato delle indicazioni sulla probabile formazione del Napoli contro il Barcellona. Cambiano le idee, gioca Mario Rui

«Giocherà Mario Rui al posto di Olivera perché secondo me Kvara con lui riesce a rendere di più perché hanno giocato tanto insieme. È una costruzione che abbiamo visto tante volte, anche nel gol col Torino. Calzona ha visto meglio il portoghese. Poi è una giocatore di grande esperienza e un leader in campo. ma più di tutto il feeling che ha con il georgiano»

Mario Rui e non Olivera

Le probabili formazioni

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcellona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Christensen, Gundogan, Fermin; Yamal, Lewandowski, Joao Felix.

Questa sera ci sarà Barcellona-Napoli, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Inizio previsto alle 21:00. L’andata era terminata 1-1 con i gol di Lewandowski e Osimhen. Ricordiamo che la regola dei gol in trasferta non vale più, quindi il match non terminerà fino a quando una delle due squadre non vincerà.

