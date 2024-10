Trevisani: «Kvaratskhelia? L’anno scorso era da Real Madrid, oggi è un giocatore da seconda fascia»

A Cronache di Spogliatoio: «Resta un fuoriclasse, ma non ha mai segnato nei big-match. Delle prestazioni in Champions mi ricordo il rigore fallito col Milan».

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio di Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano del Napoli:

«Kvaratskhelia ha il talento del fuoriclasse, ma l’anno scorso pensavo che potesse giocare nel Real Madrid e appartenesse all’elenco di quelli subito dietro a Mbappé e Vinicius jr. Questa stagione, invece, mi ha molto smorzato l’entusiasmo. Resta un grande talento tecnico ma ho paura che non sia da prima fascia, ma da seconda. Poi aggiungo: ha segnato 24 gol col Napoli, ma appena 2 in Champions e 2 alla Juve. Poi non ha mai segnato nei big-match. In Champions mi ricordo il rigore fallito col Milan».

Kvara conta con il Napoli in questa stagione 10 gol e 6 assist; numeri inferiori rispetto alla scorsa annata e di certo non ci si aspettava questa involuzione da parte del georgiano.

Kvaratskhelia, pronto il rinnovo di contratto

Il Napoli sta programmando il rinnovo di Khvicha Kvarataskhelia. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, si tratterà di un rinnovo fino al 2029 con adeguamento dello stipendio. Kvara guadagnerà quattro milioni all’anno più uno di bonus.

Gazzetta dello Sport, 4 marzo:

“Stessa porta di un anno fa, stesso boato. Stavolta cambia l’esultanza, e non è un dato poco rilevante. Khvicha è corso sotto la Curva B, per prendersi l’abbraccio del suo popolo in estasi. E ha allargato le braccia, facendo un gesto che può sembrare semplice ma che invece è un carico di speranza per il mondo napoletano. Esulta alla Ronaldo, con due mani: «io sto qui» sembra dire. Del rinnovo si parlerà a fine stagione ma De Laurentiis farà il possibile per accontentare Khvicha, oggi tra i meno pagati delle big di Serie A nonostante ne sia l’Mvp in carica.

