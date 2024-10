Sabalenka e Koltsov si erano appena lasciati, lui quando è caduto dal balcone era ubriaco (Telegraph)

La polizia di Miami indaga per il “presunto suicidio” della ex stella di hockey Koltsov, precipitato dal balcone di un resort lunedì

Domani Aryna Sabalenka dovrebbe scendere in campo a Miami, per il Masters 1000 di tennis. Lunedì scorso il suo compagno, l’ex stella dell’hockey su ghiaccio Konstantin Koltsov è morto cadendo dal balcone del resort in Florida che li ospita. Aveva 42 anni, La polizia di Miami-Dade indaga per “apparente suicidio”. Oggi il Telegraph scrive che i due, a quanto pare, si erano appena lasciati.

Koltsov era stato una presenza visibile nel team di Sabalenka per un paio di stagioni, partecipava regolarmente ai tornei ed aveva anche partecipato al documentario Break Point di Netflix sugli Australian Open del 2023. “Quattro diverse fonti all’interno del circuito del tennis – scrive il giornale inglese – confermano che la relazione era già finita”.

Nel frattempo, sui media bielorussi è apparsa un’intervista all’ex moglie di Koltsov, Julija Mikhailova. Mikhailova, che dice il suo ex marito era caduto dal 23esimo piano del St Regis Bal Harbour Resort, e che potrebbe essere stato un incidente: “Molto probabilmente era molto ubriaco. Sfortunatamente, i giocatori di hockey a volte esagerano. Nella stanza in cui alloggiava Konstantin sono state trovate bottiglie di alcol vuote”.

“Abbiamo ancora il vecchio computer di famiglia con l’e-mail di Konstantin. Conoscevo le password e sono riuscita ad aprire alcune e-mail. Konstantin aveva prenotato anche case in un’altra località. E noleggiato un’auto per molto tempo. Cioè, non aveva intenzione di morire. Tutto, ovviamente, può darti alla testa, ma non c’era alcun segnale di questa tragedia”.

