Pedullà attacca De Laurentiis: «Getta m….a su un allenatore che gli ha dato ricchezza»

Secondo il giornalista le parole del presidente del Napoli sulle dimissioni di Sarri non meritano commenti

Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato e amico di Maurizio Sarri ha attaccato sui social il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che prima della sfida contro il Barcellona aveva parlato così delle sue dimissioni dalla Lazio: «Mi ha molto stupito. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità. Se te accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia»

Pedullà ha scritto

Un presidente che si preoccupa di gettare merda su un allenatore che gli ha dato ricchezza, e che si è dimesso poche ore fa rinunciando a quei “famosi” soldi, non merita commenti. A mezz’ora dalla partita della vita e dopo aver quasi frantumato ieri una telecamera, Solo preghiere per chi ama il Napoli

