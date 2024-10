Orsato va da Gravina e chiede il commissariamento degli arbitri (La Stampa)

Mai era accaduto che un arbitro chiedesse un passo tanto ingombrante e che lo chiedesse al numero uno della Figc. Orsato dovrà dare spiegazioni

Orsato va da Gravina e chiede il commissariamento degli arbitri. A scriverlo è il quotidiano La Stampa con Guglielmo Buccheri.

Scrive La Stampa:

Qualcosa non va, meglio fischiare. Così accade che Daniele Orsato, arbitro in fuga sul resto del gruppo per credibilità e bravura, si metta alla testa dei colleghi internazionali e bussi alla porta del presidente della Figc Gabriele Gravina. Il motivo? C’è troppa politica dentro l’Associazione dei nostri fischietti, serve aprire una nuova fase con a capo un commissario straordinario: Gravina ascolta e prende tempo.

Mai era accaduto che un arbitro chiedesse un passo tanto ingombrante e che lo chiedesse al numero uno della Figc con il diretto interessato – Carlo Pacifici, attuale presidente degli arbitri – sullo sfondo. E di questo passo, ora, Orsato dovrà dare spiegazioni, domani, al Comitato Nazionale dell’Aia: al direttore di gara di Schio potrebbe essere tolto il ruolo di rappresentante degli arbitri in attività, di tutti e non solo della squadra degli internazionali che ha guidato davanti a Gravina.

Anche Orsato si è piegato alla dittatura del Var

L’arbitro è la televisione, anche Orsato si è piegato alla dittatura del Var e dei rigorini. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale dopo il mezzo rigore concesso all’Atalanta a Milano.

È ufficiale: nel calcio italiano arbitra la televisione. Di qui la spiegazione didascalica alla serie dei “rigorini” che moltiplicano le polemiche e accentuano la sfiducia nei confronti dei fischietti di casa nostra. L’ultimo caso è quello di Orsato, il numero uno degli arbitri italiani, un tempo anche lui poco incline a farsi richiamare al Var (precedente: un Lazio-Milan, gol di Correa dopo un pestone su Calhanoglu, Mazzoleni lo richiama e lui amichevolmente lo manda a quel paese confermando il gol, ndc) e adesso diventato invece un solerte collaboratore di Irrati, il varista più esperto in squadra che lo richiama per l’episodio Giroud-Holm di Milan-Atalanta.

