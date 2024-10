Nessuno batte gli angoli come l’Intelligenza Artificiale: i suoi schemi più efficaci del 90% (Repubblica)

Una collaborazione tra Liverpool e Google DeepMind per elaborare il corner perfetto. In tre anni ha superato quasi tutte le strategie umane

Gli schemi nel calcio hanno un impatto decisivo. Soprattutto oggi dove il talento non basta più. Lo sa bene Sarri. Dell’allenatore che si è dimesso dalla Lazio si dice che abbia schemi per ogni situazione. Ma l’allenatore toscano potrebbe essere superato dall’intelligenza artificiale. Lo racconta Repubblica che scrive di un progetto portato avanti da Liverpool e Google DeepMind.

Quando il calcio d’angolo diventa materia di Intelligenza Artificiale: il caso TacticAI

Scrive il quotidiano:

“Google DeepMind, uno dei laboratori di ricerca sull’intelligenza artificiale più avanzati al mondo, ha scelto i Reds per fare dei corner una scienza perfetta. Il risultato di questa collaborazione, iniziata tre anni fa, è uno strumento chiamato “TacticAI” che è in grado di studiare i calci d’angolo battuti in passato e, sulla base di quanto appreso, suggerire quali posizioni dovranno assumere i calciatori in futuro per avere più possibilità di segnare o di impedire un gol“.

La strategia elaborata dalla Ia più efficace degli schemi esistenti nel 90% dei casi

Circa settemila corner analizzati per elaborare quello perfetto dove il gol è praticamente assicurato. L’IA ha analizzato la posizione dei calciatori che hanno ricevuto il pallone da corner e la possibilità che hanno avuto di indirizzare la palla verso la porta.

“Grazie a questo addestramento, l’intelligenza artificiale ha imparato a fornire consigli accurati sugli schemi da adottare in fase di attacco e difesa. Al punto da superare le strategie umane. Tactic AI è stata in grado di dare consigli che gli esperti in carne e ossa del Liverpool hanno ritenuto migliori degli schemi esistenti nel novanta per cento dei casi“.

L’emblema del calcio d’angolo perfetto è quello segnato dal Liverpool in semifinale di Champions contro il Barcellona. Il 4-0 di Origi che ha sorpreso tutto il Barça:

“Chissà se una macchina sarà davvero in grado di replicare, in futuro, quel corner che Trent Alexander-Arnold ha battuto contro il Barcellona. «È stato puro istinto» ha raccontato il calciatore inglese. Qualcosa che all’IA non si può insegnare“.

