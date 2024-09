Napoli, tifosi invadono Barcellona e cantano per le strade della città (Video)

Il settore ospiti del Lluis Companys è sold out, mentre ci saranno altri tifosi azzurri sparsi per tutto lo stadio.

Questa sera Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions League.

Previsti circa settemila tifosi azzurri, che nel pomeriggio si sono fatti sentire per le strade della città catalana, cantando cori per incitare la propria squadra del cuore. Contenuto video di SpazioNapoli.

Contenuto video di Relevo:

👀 La llegada de los aficionados del Nápoles a Montjuïc. 🎥 @jordicardero pic.twitter.com/UExqR1xfUh — Relevo (@relevo) March 12, 2024

Barcellona-Napoli, tifosi azzurri in Spagna

A poche ore da Barcellona-Napoli (ore 21, anche su Canale 5) gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (all’andata finì 1-1), collegamento di Sky Sport con Massimo Ugolini:

«Tanti tifosi che stano attraversando le vie di Barcellona. 3500 tifosi nel settore ospiti, ma saranno almeno il doppio negli altri settori dello stadio. Si faranno sentire i tifosi azzurri. Questa mattina i calciatori hanno fatto il risveglio muscolare, nessun problema. Tutti i calciatori sono a disposizione del tecnico Calzona. Ritorna Olivera dal primo minuto al posto di Mario Rui e Rrahmani. Traoré in mediana dal primo minuto al fianco di Anguissa e Lobotka. In avanti Politano con Osimhen e Kvara che si sta esprimendo ai massimi livelli».

Nella Champions 2019/20 il Napoli riuscì a strappare in casa un pareggio 1-1 (come è accaduto quest’anno), ma la squadra allora allenata da Gennaro Gattuso dovette arrendersi al Barcellona al ritorno con una sconfitta di 3-1. Le due squadre si sono rincontrate nella stagione 2021/22, stavolta in Europa League, ai sedicesimi. Sulla panchina azzurra c’era Luciano Spalletti, su quella blaugrana l’attuale tecnico Xavi. In Spagna terminò 1-1, a Napoli un sonoro 4-2 per il Barça.

Secondo i dati di Opta, il Barcellona è passata ai quarti di finale in 20 delle 21 occasioni in cui non ha perso fuori casa all’andata degli ottavi; l’unica eccezione è stata nel 2002/03 contro un’altra italiana, ovvero la Juventus. Il Napoli, invece, è sempre stato eliminato (11 volte su 11) quando non è riuscito a vincere il match d’andata in casa. La partita di stasera potrà quindi essere un’opportunità per ribaltare il record negativo.

