Napoli, sabato sold out al Maradona contro l’Atalanta (Sky)

Ci sarà anche Osimhen che non ha ancora una condizione fisica ottimale ma sta seguendo un programma personalizzato

Questa settimana ritorna il campionato. Sabato il big match tra Napoli e Atalanta al Maradona. L’aggiornamento di Sky in vista della partita che può valere i tre punti fondamentali per accorciare in classifica.

Osimhen sta seguendo un programma personalizzato

Da Castel Volturno, è Massimo Ugolini, inviato a Sky, ha dare gli ultimi aggiornamenti sul Napoli

«Ripresa degli allenamenti oggi alle 15. Settimana importante perché apre la ripresa del campionato, mancano ancora nove partite per inseguire il quinto posto. Sono 10 i nazionali assenti per ora più Calzona. Tra circa 48 ore rientreranno tutti. Per Sabato si prevede il sold out al Maradona contro l’Atalanta. Serviranno i tre punti per accarezzare l’idea di tornare in Champions, tra l’altro una sfida contro una diretta concorrente. Ci sarà Osimhen. Ha una condizione fisica non ancora ottimale, sta seguendo un programma personalizzato dopo la Coppa d’Africa. Non ha risposto alla convocazione della Nigeria e Calzona ritroverà un giocatore rivitalizzato per affrontare il rush finale. All’Atalanta ha segnato il suo primo gol in Serie A».

Koopmeiners si fa male e salta il Napoli. In dubbio anche De Ketelaere

Per l’Atalanta è una brutta notizia, per il Napoli una buona. Teun Koopmeiner si è fatto male con l’Olanda e potrebbe saltare la partita di sabato contro gli azzurri di Calzona. Secondo il comunicato della nazionale olandese, il centrocampista non giocherà l’amichevole contro la Germania. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Koopmeiners ha giocato durante l’amichevole contro la Scozia finita 4-0 per gli Oranje. All’82’ però è uscito dal campo per un problema fisico.

Il comunicato ufficiale: “Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania”.

In dubbio anche Charles De Ketelaere per la partita contro il Napoli. Charles De Ketelaere ha accusato un problema agli adduttori in Nazionale.

