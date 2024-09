Napoli, Calzona potrebbe preferire Raspadori a Simeone. La probabile contro l’Inter (Sky)

L’Inter dovrebbe schierare i titolari, Lautaro-Thuram la coppia d’attacco. Nel Napoli Olivera favorito su Mario Rui, in mezzo Anguissa e Traorè

Questa sera il Napoli è ospite dell’Inter a San Siro. Entrambe le squadre si buttano in campionato dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. L’Inter è già certa di esserci alla prossima Champion e punta la seconda stella e il record di punti. Il Napoli invece deve lottare per rimanere in corsa per il quinto posto ed, eventualmente, anche per il quarto posto. Calzona deve vincere praticamente tutte da qua alla fine per conquistare un posto in Champions e instillare in De Laurentiis il dubbio sulla sua conferma come allenatore del Napoli.

La probabile formazioni contro l’Inter

Questa sera l’Inter schiera la formazione titolare con davanti la coppia Lautaro-Thuram

Inter (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Calzona deve invece fare i conti con i problemi di Osimhen. Il Napoli potrebbe schierare davanti Raspadori. Traoré a centrocampo e Olivera al posto di Mario Rui.

Napoli (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona

I diffidati in Inter-Napoli

Attenzione ai cartellini in vista del big match contro l’Atalanta nel prossimo turno. Questa sera si gioca Inter-Napoli e i giocatori azzurri in diffida sono tre: Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani.

Contro l’Atalanta è un match cruciale per la stagione azzurra, si tratta di uno scontro diretto che può dire molto sulla corsa Champions. Anche la Dea ha diversi giocatori a rischio. Tra loro ci sono De Roon, Hateboer, Lookman, Zappacosta. Gli uomini di Gasperini affrontano oggi in casa la Fiorentina di Italiano.

