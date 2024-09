Lotito valuta una richiesta di risarcimento per gli errori arbitrali (Messaggero)

Il presidente della Lazio potrebbe chiedere un risarcimento delle perdite finanziare qualora la Lazio non si qualificasse alla prossima Champions a causa dei torti subiti

La Lazio non molla dopo gli ultimi episodi arbitrali. Il presidente Lotito, aveva avuto parole dure per l’arbitraggio della partita contro il Milan: «Un sistema è credibile quando viene garantita l’affidabilità dei comportamenti e, quando vengono meno questi presupposti, ci si pone un interrogativo. La Lazio porrà il problema nelle sedi proposte, per far si che queste situazioni vengano analizzate. Non si ritiene più che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport. La credibilità del sistema sta venendo meno in quanto anche il merito sportivo viene meno. Quando parlo del sistema, parlo del sistema calcio. Noi come Lega Serie A abbiamo deliberato di voler uscire dalla Federazione, perché non si ritiene che questo sistema possa garantire il rispetto dei valori dello sport».

Lotito valuta una denuncia contro ignoti

Adesso però, secondo quanto riporta il Messaggero valuta eventuali richieste di risarcimento. «Avete letto la lettera con cui si è dimesso quell’arbitro in serie B? Allora io non sono pazzo. Il rigore su Castellanos era netto, Maignan lo aveva buttato per terra. E noi ora avremo un danno (le squalifiche di Pellegrini, Marusic e Guendouzi), oltre la beffa in classifica»

«Io non sono andato contro nessuno, non ho fatto nemmeno un discorso sugli arbitri, ma un ragionamento complessivo su un sistema sbagliato. Io sono un senatore della Repubblica e ho l’obbligo di vigilare sul comportamento delle persone e sul rispetto e l’applicazione delle regole. La norma sportiva non ha l’immunità. Questo devono capirlo tutti. Io sono sottoposto al giudizio sportivo purché non si vada nel penale»

L’idea di Lotito sarebbe quella di una denuncia contro ignoti per richiedere una compensazione delle eventuali perdite che deriverebbero dalla mancata qualificazione della Lazio per la Champions a causa di ingiustizie subite. «Ci stanno sentenze infinite della Cassazione. La giustizia sportiva non contempla il risarcimento del danno rilevantissimo».

ilnapolista © riproduzione riservata