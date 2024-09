Lotito sull’ingaggio di Tudor: «A qualcuno dà fastidio che abbia risolto il problema in 24 ore al primo appuntamento»

Al Messaggero: «Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l’apprezzamento di Tudor, che aveva rifiutato Napoli e Roma»

Dopo le dimissioni di Sarri, Lotito ha scelto Tudor per subentrare sulla panchina della Lazio. Un accordo veloce per cercare di non danneggiare ulteriormente il percorso in campionato.

Il Messaggero riporta le parole di Lotito sulla sua decisione e sulla trattativa.

Le scorie dell’ultima settimana horror forse rimarranno ancora a lungo a Formello: «No, adesso voltiamo pagina, ripartiamo con un nuovo tecnico e un nuovo spirito», assicura Lotito. L’atteggiamento masochistico del Frosinone ha contribuito al risveglio della Lazio.

Adesso il resto dovrà farlo la ventata di aria fresca portata da Tudor. II nuovo allenatore ha seguito la sfida da Spalato e non vuole entrare a gamba tesa nello spogliatoio. Negli ultimi anni si è imposto col 3-4-2-1.

Lotito: «Ho ricevuto subito l’apprezzamento di Tudor. Non vendo»

E’ vero che l’idea Tudor era già spuntata il 25 novembre, dopo la pesante sconfitta di Salerno, ma non che ci fosse già un accordo: «Talmente scelto da tempo, che Sarri si è dimesso all’improvviso – risponde il patron – e noi abbiamo provato a convincerlo a restare.

La verità è che a qualcuno dà fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema in 24 ore al primo e unico appuntamento. Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l’apprezzamento di Tudor, che aveva rifiutato Napoli e Roma (gli offrivano però un contratto sino al termine del campionato, ndr)».

Ricomincia un’altra era tecnica, poco prima della scadenza dei 20 anni di Lotito a luglio. Nessuna intenzione di mollare la Lazio, nonostante i rumors proliferino:

«Non ho dato nessun mandato ad un gruppo di advisor per la ricerca di acquirenti che possano dare un aiuto né rilevare il club. Tutto falso, invenzioni allo stato puro. Non vendo».

