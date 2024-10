Kvaratskhelia, il Napoli vorrebbe tenerlo ma attenti a offerte indecenti (Tmw)

Il direttore di Tmw a Radio Punto Nuovo: «Osimhen lascerà il Napoli ma dovrà farlo alle condizioni di De Laurentiis»

Nel corso della puntata radiofonica Punto Nuovo Sport, a Radio Punto Nuovo, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Nell’intervento, il direttore di Tmw ha parlato del Napoli di De Laurentiis e dei suoi piani per il futuro del club. Tra i temi affrontati anche l’addio di Osimhen e il rinnovo di Kvaratskhelia.

Ceccarini: «Ancora nessuna decisione sul prossimo allenatore del Napoli»

Le parole del direttore Ceccarini:

«Il prossimo allenatore del Napoli è una decisione ancora non presa da De Laurentiis. Molto dipenderà da come finirà questa stagione e da quale sarà il piazzamento definitivo in classifica. Ci sono tanti allenatori giovani e rampanti, ma ad oggi non mi risulta ancora alcuna scelta. Calzona ha tutto il diritto di correre fino alla fine del campionato senza pressioni e ombre esterne, può giocarsi le sue chances in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E ricordiamo che potrebbe bastare il quinto posto al Napoli e alle altre. Deve cambiare marcia, però, se vuole arrivare alla qualificazione: il Bologna ha sparigliato le carte e ha una continuità che molte big non riescono ad avere. Ci sono delle stagioni perfette: l’anno scorso è toccato al Napoli, quest’anno al Bologna. Thiago Motta sta facendo un grande lavoro».

Rinnovo Kvaratskhelia?

Le parole di Ceccarini su Kvaratskhelia:

«Il Napoli proverà a blindarlo e a trattenerlo, ma occhio ad eventuali offerte indecenti. Dovessero arrivare tanti soldi al club e al calciatore, diventa difficile invece trattenerlo. L’obiettivo di De Laurentiis è comunque di tenersi stretto il georgiano e adeguargli il contratto».

Osimhen?

«Ormai lascerà Napoli, anche se dovrà farlo alle condizioni di De Laurentiis».

Prossimo difensore centrale?

«Già a gennaio cercava un calciatore con caratteristiche importanti in difese. Per Buongiorno e Dragusin non si sono creati i presupposti, poi i nomi di Theate e Perez non hanno scaldato troppo. In estate ci riproveranno per altri profili, sarà al centro del prossimo mercato azzurro».

Lobotka, l’agente: «Per De Laurentiis la squadra dopo lo scudetto poteva vincere con qualsiasi allenatore»

L’agente di Stanislav Lobotka, Branislav Jarusek, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa slovacca in merito al futuro del proprio assistito. Lobotka è attualmente impegnato con la proprio nazionale, la Slovacchia. Con lui c’è anche Calzona che, oltra ad essere l’allenatore del Napoli, è anche il commissario tecnico della nazionale slovacca. Le parole di Jarusek:

«Secondo De Laurentiis i giocatori che hanno vinto lo Scudetto l’anno scorso avrebbero potuto rivincerlo con qualsiasi altro allenatore. Calzona meritava la panchina del Napoli ancor prima che diventasse commissario tecnico della Slovacchia, ma il presidente ha scelto Rudi Garcia».

