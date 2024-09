Lindstrom, il ct della Danimarca chiama Isaksen e non lui dopo l’infortunio di Skov Olsen

Il poco minutaggio e l’errore fatale contro il Barcellona hanno contribuito alla mancata convocazione dell’acquisto più oneroso del Napoli in questa stagione.

Il ct della Danimarca Hjulmand dovrà rinunciare a Skov Olsen per le amichevoli contro Svizzera e Far Oer. Al posto dell’ex Bologna è stato convocato l’attaccante della Lazio Gustav Isaksen. Niente da fare, quindi, per Jesper Lindstrom, escluso per questa sessione dal giro della Nazionale.

Avevamo scritto di lui quando la Danimarca ha diramato le convocazioni:

Lindstrom non è nella lista convocati della nazionale danese. C’era da aspettarselo, visto il poco minutaggio che l’attaccante del Napoli sta collezionando quest’anno. Senza dimenticare che ha sulla coscienza il gol sbagliato a Barcellona. È il nuovo Michu che si mangiò un gol epico contro l’Atletico Bilbao. Arrivato dall’Eintracht come il colpo del mercato: 25 milioni di euro. Né Garcia né Mazzarri hanno capito cosa fare di lui, adesso tocca vedere se andando avanti con la gestione Calzona, il danese riuscirà a trovare più spazio. La vediamo dura dopo la serata in Champions. Per ora, gli tocca ingoiare il boccone amaro di non poter giocare neanche con la nazionale.

Nasce il Comitato di Liberazione di Lindstrom (CLL): al via le trattative per il rilascio

Sguscia. Finta a destra, un mezzo doppio passo, una giravolta accennata. Poi Jesper Lindstrom scarta, come scosso da una frustata non si sa se d’orgoglio o d’istinto ancestrale. Un dribbling troppo evidente, grasso, poco efficiente per non essere – anche – qualcos’altro. Rivisto al rallenty, in effetti, basta tracciarne graficamente la traiettoria: c’è un messaggio, come in un codice Morse tutto suo. Lindstrom ha scritto sull’erba di Riad “HELP”.

E allora ci rivolgiamo a quei pochi animi sensibili che ancora ricordano il friccicore che li colse all’annuncio dell’acquisto, in estate, dell’under 23 più costoso della Serie A. Uno che aveva appeal in Europa, uno che De Zerbi voleva al Brighton. Uno che, per autocitarci di sponda su The Athletic, è – a questo punto “era”? – “un calciatore moderno, contemporaneo, che considera naturale ricoprire più ruoli. Un giocatore degli anni Duemila, che non conosce il calcio che fu. Nel 4-2-3-1 o nel 3-4-2-1 ha ricoperto tutti i ruoli dietro la punta”. Il Napoli è riuscito, con Garcia e poi con Mazzarri, a fargli ricoprire l’unico ruolo dietro tutti gli altri: il panchinaro. Nasce oggi il Comitato di Liberazione di Lindstrom: il CLL.

