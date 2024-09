L’agente di Gaetano: «Sta andando alla grande a Cagliari. Potrebbe essere chiamato all’Europeo da Spalletti»

A radio Kiss Kiss: «È un fuoriclasse, aveva bisogno di trovare spazio e per questo abbiamo preso la decisione di lasciare il Napoli»

Mario Giuffredi, procuratore di diversi calciatori del Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Di Lorenzo e Gaetano

Giuffredi su Di Lorenzo

«Tutti gli anni arrivano grandi squadre per chiedere al Napoli una sua cessione, ma Giovanni ha sempre fatto scelte contrattuali per legarsi a vita alla squadra partenopea. Soltanto una scelta diversa da parte di De Laurentiis potrebbe aprire ad una cessione, ma lui come Politano e Mario Rui vogliono rimanere a Napoli perché hanno scelto questa squadra»

Gaetano a Euro 2024? «Ho sempre detto che lui è un fuoriclasse, perché illumina ma aveva bisogno di farlo con continuità. Abbiamo sempre detto che avremmo valutato i primi sei mesi, e poi abbiamo preso questa decisione. Sono contento di ciò che Gianluca sta facendo a Cagliari, ma sapevo che si sarebbe fatto valere e mostrato il suo valore. Non escludo che sia Gaetano che Folorunsho possano essere presi in considerazione da Spalletti per l’Europeo di quest’anno»

