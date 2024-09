La Penna frettoloso e superficiale nella gestione del caso Acerbi-Juan Jesus (Gazzetta)

Troppo superficiale nel verificare con Acerbi quella frase razzista che Jesus denuncia

Inter-Napoli di ieri sera sarà ricordata non tanto per il pareggio finale, ma quanto per le parole di razzismo di Acerbi contro Juan Jesus. È stato il difensore del Napoli ha riportarle al direttore di gara La Penna durante la gara e, proprio quest’ultimo secondo la Gazzetta dello Sport, non ha saputo gestire la situazione.

La rosea definisce frettolosa la sua gestione della situazione

“Al 27′ c’è rigore di Rrahmani su Thuram (al contrario del 43′ st), ma Marcus è in fuorigioco: ok il Var. Acerbi “tormenta” più volte Raspadori: manca un giallo.

È caos su una frase di Acerbi che Jesus denuncia, La Penna fa una verifica molto frettolosa: col presunto razzismo non si dev’essere superficiali. Sul corner pre 1-1 restano dubbi enormi: punta di Di Lorenzo o piatto di Darmian?”

