La Lazio pensa a Conceiçao per sostituire Sarri (Sportmediaset)

Il futuro del tecnico toscano è in bilico; intanto, la Fiorentina lo monitora.

Tra la Lazio e Maurizio Sarri c’è distanza. Per questo, secondo quanto riportato da Sportmediaset, i biancocelesti stanno pensando di affidare la panchina a Sergio Conceiçao; per il tecnico toscano c’è la Fiorentina:

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio non è più così sicuro e la parole dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions lasciano aperto ogni scenario. La Fiorentina sta monitorando con attenzione la situazione, mentre per la Lazio il nome caldo per l’eventuale sostituzione del tecnico toscano nella prossima stagione è Sergio Conceiçao del Porto.

Tra Lazio e Sarri potrebbe essere vicino il momento dell’addio

Sarri è stanco da agosto: se Fiorentina e Napoli chiamassero, troverebbero un portone aperto. Lo scrive il quotidiano romano Il Messaggero che cita anche il Napoli come club che potrebbe restituire energia al tecnico toscano. L’altra è la Fiorentina.

Mau condivide l’annunciata rivoluzione dell’organico, ma sarà ancora lui a guidarla dopo giugno? Una parte di questa Lazio era già a fine ciclo, per età, tenuta fisica e motivazioni, Sarri lo aveva compreso più di chiunque altro ed è rimasto scottato dallo scorso mercato estivo. Ora va capito se il tecnico e Lotito vogliono ripartire insieme da zero o presentare le carte (dimissioni o buonuscita) per il divorzio, dopo tanti, troppi turbamenti e delusioni reciproche nell’ultima parte del percorso. Il presidente non vuole sentirne parlare adesso: «Io non ho chiamato nessuno né sto pensando a Tudor o Palladino. I bilanci si fanno all’ultimo», ripete quando gli vengono sbandierati giovani candidati sul piatto.

Questo lo scopriremo, ma anche Mau sembra poco convinto di restare, stanco da tempo, almeno da agosto. Si è raffreddata la corte araba e la pista che porta a Milano, ma se Napoli e Fiorentina lo chiamassero, state certi che troverebbero un portone spalancato.

