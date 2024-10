«Kvaratskhelia ha un’elongazione dell’adduttore», il Napoli è in ansia per lui (Gazzetta)

Oggi le visite mediche a Castel Volturno. Il medico della Nazionale non è fiducioso sul suo recupero nonostante i balletti a fine gara

Come sta Kvaratskhelia? È la domanda che a Napoli tutti si pongono. Sabato alle 12.30 si gioca contro l’Atalanta e le condizioni del georgiano ballano tra l’infortunio all’inguine, le dichiarazioni del medico della Nazionale georgiana e i balletti di festeggiamento per la qualificazione agli Europei. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano:

Il giocatore ha lasciato il campo prima della fine dei tempi supplementari contro la Grecia, toccandosi l’inguine. Il problema muscolare che l’ha costretto alla sostituzione sembra essere di lieve entità, considerando come si è scatenato tra balli e salti al termine della partita, vinta ai rigori, che ha sancito un traguardo senza precedenti.

Oggi è atteso regolarmente a Castel Volturno, dove sarà visitato ed eventualmente sottoposto ad esami medici per approfondire l’entità dell’infortunio. La preoccupazione è comunque motivata, anche perché avendo soltanto due sedute di allenamento a disposizione è da ritenere a rischio per la partita con l’Atalanta di sabato. Inoltre Dato Kharabadze, il medico sociale della nazionale georgiana, non è molto fiducioso su un immediato recupero. «Kvaratskhelia ha un’elongazione dell’adduttore e accusa crampi in entrambi i muscoli della tibia. Il giocatore si sente bene e tra pochi giorni potrà allenarsi a pieno regime». Quindi, non sarà subito in condizioni ottimali e la sua presenza dal primo minuto contro i bergamaschi è decisamente in discussione.

