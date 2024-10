Koopmeiners, nel 2020 il Napoli e Giuntoli offrirono 14 milioni per lui ma andò all’Atalanta (Corsport)

Il Napoli lo perse e oggi continua a inseguire l’olandese la cui valutazione nel frattempo è cresciuta a 40 milioni

Koopmeiners, nel 2020 il Napoli e Giuntoli offrirono 14 milioni per lui ma non bastarono. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Oggi il Napoli affronta l’Atalanta al Maradona alle 12.30 e l’olandese resta un oggetto del desiderio del club di De Laurentiis.

Scrive il Corsport:

La prima notte, e fu amore a prima vista, il 22 ottobre del 2020; e la seconda, egualmente rovente, il 3 dicembre: mentre si guardava intorno, sentendo il venticello calunnioso d’una crisi ormai evidente, Cristiano Giuntoli prendeva appunti nella memoria e al secondo allungo, uno strappo secco, di Teun Koopmeiners (22 anni all’epoca) decise di osare. Con quattordici milioni di euro, si sarebbe chiuso al volo un affare che stava germogliando tra i fili d’erba d’uno stadio fatto a misura d’uomo: ma il mercato, si sa, è un diavolo che fa pentole e pure coperchi. Per un bel po’, il Napoli ci ha provato, poi le strade dei Progetti non si sono incrociate e l’Atalanta, che è sveglia, non ha bruciato quelle chanches offerte dal destino: un clic, un bonifico ed ecco il prototipo del centrocampista moderno a Zingonia.

Koopmeiners oggi, nel 2024.

L’Atalanta di Gasperini è diventata adulta (anche) con Koopmeiners, uno che sa fare tutto (il mediano, la mezzala, il centrale, se serve pure il difensore); uno che sa calciare con “pienezza”, facendo sentire l’eco del tocco, uno che orienta i calci d’angolo e le punizioni e che, come raccontano le statistiche, mica aride in questo caso, segna anche parecchio: siamo a dodici gol, per uno che di mestiere dovrebbe fare altro, e che invece ha il fisico per stordire chiunque.

Oggi l’olandese vale almeno 40 milioni di euro.

