Il Napoli ha confermato che alla Juventus manca il gioco (Gazzetta)

La vittoria contro la Juventus arrivata ieri non era certo scontata. Il Napoli ha sorpreso per il gioco e la caparbietà con cui non si è arresa in campo e alla fine l’ha spuntata contro la formazione di Allegri. La Gazzetta dello Sport racconta i 90 minuti in campo, con il gol di Kvara e il rigore di Osimhen parato e ribattuto il rete da Raspadori

Napoli-Juventus

“Il risveglio di Reggio Emilia, contro il fragile Sassuolo, non era un fuoco di paglia. Il Napoli gli ha dato seguito battendo la ben più solida Juve, seconda in classifica. Ancora in gol Kvara, Osimhen ha sbagliato il rigore, ma se lo è procurato: la coppia è tornata. II gol decisivo lo ha firmato Raspadori che un anno fa segnò allo Stadium. Come un anno fa, Juve battuta al Maradona.

Anche allora scoppiò un temporale dopo il gol. È come se si fosse aperto uno squarcio nel passato e fossero tornate indietro tante cose belle, a cominciare dallo spirito da battaglia. Torna anche la speranza Champions. Il quarto posto dista 8 punti, ma il quinto, che potrebbe valere il pass, solo 4

Può preoccuparsi, anche perché Napoli ha confermato cosa manca ai bianconeri rispetto alla concorrenza: il gioco. Avvilente come la Signora si sia disposta a subire nel primo tempo, paga di un possesso finale del 29%. Una passività inspiegabile con la qualità della rosa”.

