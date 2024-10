Gravina: «Orsato non ha chiesto il commissariamento, ha evidenziato l’insicurezza nell’arbitrare certe partite»

Il presidente della Federcalcio Gravina esce finalmente allo scoperto sul caso Acerbi.

«C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Esistono principi che devono essere rispettati altrimenti corriamo il rischio di far saltare tutto il sistema. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall’abbracciare Acerbi quando lo vedrò. Noi abbiamo appreso di una verifica del giudice sportivo, voi sapete che era convocato in Nazionale e in via precauzionale per evitare forme di distrazione lo abbiamo lasciato a casa. Per policy interna ha dato le sue motivazioni e noi crediamo alle parole di Acerbi, chi indossa la maglia azzurra si esprime con certi valori. Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato».

Orsato va da Gravina e chiede il commissariamento degli arbitri (La Stampa)

Orsato va da Gravina e chiede il commissariamento degli arbitri. A scriverlo è il quotidiano La Stampa con Guglielmo Buccheri.

Scrive La Stampa:

Qualcosa non va, meglio fischiare. Così accade che Daniele Orsato, arbitro in fuga sul resto del gruppo per credibilità e bravura, si metta alla testa dei colleghi internazionali e bussi alla porta del presidente della Figc Gabriele Gravina. Il motivo? C’è troppa politica dentro l’Associazione dei nostri fischietti, serve aprire una nuova fase con a capo un commissario straordinario: Gravina ascolta e prende tempo.

Mai era accaduto che un arbitro chiedesse un passo tanto ingombrante e che lo chiedesse al numero uno della Figc con il diretto interessato – Carlo Pacifici, attuale presidente degli arbitri – sullo sfondo. E di questo passo, ora, Orsato dovrà dare spiegazioni, domani, al Comitato Nazionale dell’Aia: al direttore di gara di Schio potrebbe essere tolto il ruolo di rappresentante degli arbitri in attività, di tutti e non solo della squadra degli internazionali che ha guidato davanti a Gravina.