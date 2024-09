Giuntoli sulle parole di De Laurentiis: «Mondiale per club? Il Napoli ha il futuro nelle sue mani»

A Dazn: «Non commentiamo le parole di De Laurentiis. Non partecipando alle Coppe non possiamo fare nulla per il Mondiale per club»

Il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, che torna al Napoli questa sera per la sfida tra le formazioni di Calzona e Allegri, dopo 8 anni vissuti nel club azzurro, ha parlato ai microfoni di Dazn

Le è venuto in mente un ricordo quando è arrivato a Napoli oggi?

«Uno solo sarebbe poco, otto anni sono tanti. Tutte le persone che hanno lavorato con me per otto anni»

Giuntoli su De Laurentiis

Su De Laurentiis e quello he ha detto sulla Juve e il Mondiale per club?

«Non ho ancora incontrato il presidente, ma lo saluterò. Per quanto il Mondiale per club è molto lontano per noi anche perché non partecipando alle Coppe non possiamo fare nulla. Per il Napoli invece il futuro è nelle loro mani, noi non abbiamo nulla da commentare»

La domanda faceva riferimento alle parole del presidente del Napoli rilasciate al Financial Times: «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

Su Chiesa

«È anche normale, ha avuto qualche problemino fisico. Aspettiamo che le prestazioni cercano insieme alle condizioni fisiche»

Suella parle di Allegri

«Non è cambiato nulla, siamo molto concentrati sul presente e a tempo debito ci metteremo a parlare con lui»

