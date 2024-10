Fabian Ruiz: «De la Fuente è un grande allenatore. Cubarsí può diventare un grande giocatore per la Spagna»

A El Mundo Deportivo: «Al Psg vogliamo fare cose importanti in questa stagione. Mbappé sta dando tanto per la squadra»

El Mundo Deportivo ha intervistato il Fabian Ruiz, ex centrocampista del Napoli, oggi al Psg. Fabian è un pilastro del centrocampo della Spagna allenata da Luis de la Fuente.

Fabian Ruiz: «De la Fuente mi ha dimostrato fiducia fin dalle giovanili»

Ruzi è tornato in Nazionale dopo i Mondiali, ha fatto grandi prestazioni durante le Final Four della Nations League:

«L’allenatore mi ha dimostrato fiducia fin dalle giovanili e ora, qui in Nazionale maggiore, ancora di più. Devo essergli grato per il suo impegno e per la continuità che mi sta dando. Cerco di sfruttare quella fiducia in campo e di dimostrargli che può continuare a contare su di me, cercando di fare del mio meglio. De la Fuente è un grande allenatore, lo sta dimostrando e siamo molto contenti di lui».

La Spagna si prepara in vista dell’Europeo con un rosa in cui compaiono numerosi giovani calciatori come Lamine Yamal e Pau Cubarsí:

«Già al Barcellona stiamo vedendo che tipo di giocatori sono. Pau Cubarsí ha dimostrato in alcune partite di essere pronto per giocare. E adesso lo abbiamo visto qui, in allenamento: molto bravo, molto tranquillo e speriamo di vederlo presto all’esordio perché penso che possa essere un grande giocatore per il futuro del calcio spagnolo».

Due test prima di rivedersi poi per l’Europeo. E Fabian, come ci arriverò? Perché adesso ha un ruolo molto importante al Psg con Luis Enrique:

«Sinceramente mi sento molto bene, voglioso, fiducioso e felice per la fiducia che l’allenatore mi sta dando. Sono tornato (dall’infortunio, ndr) molto bene. Tutta la squadra vuole fare cose molto importanti in questa stagione. Siamo vivi in ​​tutte e tre le competizioni, ed è quello che volevamo. Affronteremo quest’ultimo tratto di campionato dando tutto».

Fabian Ruiz su Mbappé:

«Vedo Mbappé come sempre, ha entusiasmo, è calmo e si vede che anche lui sta dando tanto per la squadra, come ha fatto negli ultimi tempi. Avrà voglia di fare bene in Champions, ma come sempre ha avuto».

