Fabian Ruiz: «Non mi pento di aver lasciato Napoli»

Al Corsport: «Chiaro, mi avrebbe fatto piacere vincere lo scudetto prima da protagonista con Napoli. In Francia sto benissimo»

L’ex centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, è tornato a far parlare di sé sul mercato negli ultimi giorni. La notizia di Schira è che la Juventus ha chiesto informazioni su Fabian Ruiz al Psg. I suoi procuratori erano a Torino la scorsa settimana. Un nuovo calciatore ex Napoli dunque che potrebbe passare in bianconero.Non siamo ancora all’apertura di una trattativa ma – prosegue Schira – Giuntoli lo apprezza sin dai tempi di Napoli. Lo spagnolo ha le qualità richieste da Allegri per il nuovo centrocampista bianconero.

Il calciatore del Psg intanto oggi è stato intervistato intatto dal Corriere dello Sport parlando proprio del suo addio al Napoli

Pentito?

«No no, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra, i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell’ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio. Chiaro, mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista. In Francia sto benissimo»

Dopo lo scudetto, però, le cose non stanno andando benissimo: «Evidentemente qualcosa è andato storto ma non so cosa sia successo»

Fabian Ruiz ha poi commentato il cammino degli Azzurri verso l’Europeo: «La Spagna è nel gruppo delle delle favorite in estate. L’Italia ha in mano il proprio destino e penso che ce la farà. Sta soffrendo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, è vero, ma sono certo che sarà in Germania a difendere il titolo. Nutro un affetto particolare per come il vostro Paese mi ha accolto e trattato».

Infine, un pronostico sul derby d’Italia: «Seconda contro prima, difficile dire cosa succederà. La forma dell’Inter contro la solidità della Juventus. Prevedo un grandissimo equilibrio, sono due squadre che incassano pochi gol. Sarà una grande sfida che verrà decisa da una giocata»

