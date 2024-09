Dopo la Coppa d’Africa, Onana è rinato, ma il suo destino sarà legato al destino di Erik ten Hag (Telegraph)

Il portiere vuole restare allo United. «Se la porta resta inviolata significa che siamo bravi a difendere. Tutti si stanno sacrificando»

Il trasferimento di Onana dall’Inter al Manchester United è stato sofferto: i primi mesi nel club sono stati difficili per il portiere, che ha spesso commesso troppi errori. Da quando è tornato dalla Coppa d’Africa, sembra però essere rinato.

Il Telegraph scrive:

“Si prevede un mercato frenetico per i portieri della Premier League in estate, anche se André Onana sta facendo del suo meglio per evitare di far parte di questo mercato. Dopo i suoi gravi errori all’inizio della stagione, potrebbe segnare una straordinaria svolta nel suo stato di forma, la vittoria del premio Golden Gloves

Il suo futuro sarà alla fine legato al destino di Erik ten Hag, che ne ha sempre preso le difese, anche nei momenti in cui i suoi errori sono costati punti al Manchester United . I passaggi di Onana dalla linea di fondo sono fatti su misura per il gioco di Ten Hag e un nuovo allenatore dovrà valutare se ha l’uomo giusto tra i pali”.

Il futuro di Onana è legato a Ten Hag, si adatta perfettamente al suo gioco

Onana “ha sicuramente mostrato il suo lato migliore da quando è tornato dalla Coppa d’Africa dopo essere stato eliminato dal Camerun con una percentuale di parate pari allo 0% nel torneo

Dopo il suo ottavo clean shit della stagione nel fine settimana, Onana ha parlato di lottare per i posti in Champions League e di provare a vincere ‘grandi cose’ allo United, quindi il suo obiettivo è quello di restare a lungo.

«Speriamo che nei prossimi anni lotteremo per grandi cose. Ciò significa provare a finire tra i primi quattro in questa stagione, il che è molto importante per noi per essere in Champions League».

«Ogni partita è una finale, siamo soldi in difesa»

La fiducia di Ten Hag in Onana è stata giustificata nell’ultimo mese, anche se spesso sembra vicino a commettere qualche errore.

«Se la porta resta inviolata significa che siamo bravi a difendere. I difensori, centrocampisti e attaccanti si stanno sacrificando per la squadra ed è per questo che lavoriamo. Quindi sono molto felice per questi numeri», ha detto Onana.

«Ogni partita in questo momento è come una finale. Siamo solidi in difesa e dovevamo essere coraggiosi contro un ottimo avversario, soprattutto nel primo tempo abbiamo dovuto costruire da dietro ed è quello che abbiamo fatto subito prima del gol. Adesso ci prepariamo per le prossime partite».

