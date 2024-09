De Laurentiis non voleva Ugolini a intervistare Politano perché Ugolini è romano (Tuttosport)

Lo ritiene non adatto, avrebbe voluto Di Marzio per il suo legame con Napoli. Il direttore di Sky Sport: «decidiamo noi chi fa le interviste»

De Laurentiis si è infuriato perché voleva Di Marzio e non Ugolini a intervistare Politano. Lo scrive Tuttosport.

È quanto scrive il quotidiano torinese, il che farebbe anche il paio con quanto scritto dal direttore di Sky Sport Federico Ferri che nella sua replica dice: «Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport».

Cosa scrive Tuttosport:

Aurelio De Laurentiis ci ricasca. Dopo Dazn, è toccato ai cronisti di Sky subire l’ira funesta del presidente del Napoli che ieri sera ha maltratto un cameraman e interrotto rudemente l’intervista di Politano.

Ecco che però si arriva a quanto accaduto ieri sera: succede tutto nello stadio del Barça, dove le emittenti internazionali eseguono le interviste prepartita di Champions League. A bordocampo c’è Matteo Politano insieme al cronista Massimiliano Ugolini, in collegamento con gli studi di Rogoredo. I due hanno da poco iniziato a parlare quando dal nulla sbuca De Laurentiis, che prende dal braccio il suo giocatore e lo porta via: «Con te non può parlare» urla il presidente a Ugolini, prima di allontanarsi dalle telecamere. Secondo quanto è emerso, De Laurentiis avrebbe voluto che ad intervistare il suo giocatore fosse Gianluca Di Marzio – per via del suo legame con la città di Napoli – e non Ugolini, nato a Roma, e dunque, secondo il presidente, non adatto. Su quanto è accaduto è intervento poi in serata su X lo stesso direttore di Sky Sport, Federico Ferri: «Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport. Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti. Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità ed educazione».

Il direttore di Sky Sport sul caso De Laurentiis Ugolini con aggressione al cameraman: «Senza parole per quello che è successo»:

Federico Ferri:

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.

Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti.

Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 11, 2024

L’aggressione di #ADL al cameraman a bordo campo a Barcellona. Una vergogna assoluta pic.twitter.com/XQxsQ5xwYV — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 11, 2024

