De Laurentiis come Laporta, sovrani dei propri club (Marca)

Martedì Napoli e Barcellona si sfideranno nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions. Una gara che Marca presenta attraverso le figure dei due presidenti Joan Laporta e Aurelio De Laurentiis.

Al di là delle differenze calcistiche e di possibilità dei due club, le figure dirigenziali, secondo il quotidiano spagnolo sono molto simili per diversi aspetti, come ad esempio il carisma e il fatto che entrambi siano i leader indiscussi delle proprie società

De Laurentiis e Laporta leader indiscussi

“Entrambi i leader sono energici, estroversi, esplosivi, spontanei, carismatici, ambiziosi, impulsivi, abituati al comando e alla leadership, abili nella comunicazione, astuti nel caos… hanno una personalità e un carattere travolgenti che non lasciano nessuno indifferente. L’avvocato catalano, amante del calcio e della cultura fin dalla culla, e il produttore romano, che 20 anni fa acquistò all’asta il Napoli come un altro filone di affari, salvandolo dalla terza categoria, sono i volti più visibili e la copertura mediatica delle loro squadre, che dirigono in un modo peculiare: regnano nei loro club”

Questo il ritratto di De Laurentiis a Marca

“De Laurentiis, che possiede anche il Bari, non da meno (rispetto a Laporta) in termini di spontaneità, carisma e stile singolare di comando. Il produttore italiano, appassionato di basket, è stato capace di criticare la Uefa per decisioni che non condivide, come la disputa della partita al Camp Nou nella pandemia”.

Il quotidiano ricorda quando il presidente del Napoli affrontò Lavezzi dicendo di lui “Uno sportivo non dovrebbe uscire, bere e frequentare i locali notturni”.

