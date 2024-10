«Lavezzi ha avuto una crisi mistica, urlava cose su Dio e si faceva del male con delle forbici»

Dall’Argentina emergono nuovi dettagli sullo stato di salute del Pocho. Si sarebbe ferito mentre il fratello provava a calmarlo

Lavezzi avrebbe avuto una specie di crisi mistica. La sera che poi è finito in ospedale era fuori di sé:

“ha cominciato a sentire delle voci, pensava che qualcuno lo stesse inseguendo. Si è spaventato così tanto che ha afferrato un paio di forbici e ha iniziato a farsi del male”. Lo ha raccontato la giornalista argentina Estefi Berardi, nel programma televisivo di Carmen Barbieri. Continuano ad emergere particolari inquietanti sullo stato di salute del Pocho. Secondo Ventura Lavezzi è stato ricoverato in un centro di salute mentale.

Nel racconto della sera in cui Lavezzi s’è fatto male, il 20 dicembre nella sua casa di Punta del Este, in Uruguay – si era parlato di un accoltellamento in seguito ad una lite in famiglia, in un primo momento – c’è dunque l’intervenuto del fratello nel tentativo di fermarlo. Lavezzi sarebbe rimasto ferito nella colluttazione.

“A Punta del Este decidono che la cosa migliore è portarlo a Buenos Aires con un aereo. Ma quando arrivano all’aeroporto Lavezzi ha un episodio simile o molto simile ad una crisi mistica, comincia a gridare lodi o richieste a Dio”.

“La cosa positiva – dice l’avvocato penalista Lucas Bertero – di questo ricovero dello scorso fine settimana è che Lavezzi è stato ricoverato di sua spontanea volontà . Che è stato lui a firmare il ricovero e questo potrebbe essere un passo importante per andare avanti”.

ilnapolista © riproduzione riservata