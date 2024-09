Capello: «I giocatori del Napoli sono capricciosi, avevano solo un’idea di gioco in testa»

A Sky Sport dopo la sconfitta col Barcellona: «Purtroppo mancano coloro che guidavano e proteggevano i giocatori e le loro idee di gioco»

Negli studi di Sky Sport si commenta il post partita di Barcellona-Napoli. La formazione di Calzona non è riuscita a imporsi sugli uomini di Xavi rinunciando ai quarti di Champions e al Mondiale per club. Fabio Capello ha commentato

Cosa è mancato al Napoli

«Non avrei mai creduto un campionato del genere da parte del Napoli. I giocatori c’erano, c’era un modo di giocare, così come la mentalità e la voglia, per cui non ho capito questo andamento e non so se dare una colpa agli allenatori o ai giocatori.

I giocatori pensavano di essere loro coloro che dovevano decidere lo stile di gioco, senza accettare ciò che voleva l’allenatore. Ultimamente si è visto chiaramente qualcosa di meglio e quindi i due tecnici che hanno preceduto Calzona non sono riusciti a dare alla squadra quello che loro volevano. Questo non mi piace perché vuol dire che i giocatori sono capricciosi e avevano solo un’idea di gioco in testa. Io non accetto questa cosa qua! Poi mancano due personaggi chiave: Spalletti – che ha fatto un lavoro unico, straordinario, ma che poi ha capito che qualcosa non funzionava più – e Giuntoli che decideva e sceglieva i giocatori con l’allenatore. Purtroppo mancano coloro che guidavano e proteggevano i giocatori e le loro idee di gioco»

ilnapolista © riproduzione riservata