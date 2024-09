Del Piero e Condò sottolineano che all’estero questi rigori mezzo e mezzo all’estero non li fischiano, in Italia si fischiano sempre

Capello e quasi tutto lo studio Sky: «Era rigore su Osimhen e io non sono per i rigorini»

Capello: difesa troppo remissiva, poco aggressiva, hanno potuto fare scambi anche in area di rigore, se non stai concentrato sull’uomo, loro vanno in porta, anche stasera la difesa è mancata.

Osimhen primo tempo sei volte in fuorigioco, nella ripresa si è visto un po’ di più ma si è visto poco. Ha preso una palla di testa. Non è riuscito a mettersi in evidenza

Sono contro i rigorini ma questo era rigore, non è stato 50 e 50, non mi è piaciuto.

Quagliarella: «Per me è rigore, è un pestone».

Costacurta: «È rigore, l’unico errore di Cubarsì, è rigore».

Di Canio: «È rigore tutta la vita».

Del Piero: «Sono d’accordo su tutto, in Italia arbitriamo in maniera differente. Liverpool-City all’ultimo minuto un rigore che da noi viene sempre fischiato, altrove no. Nel calcio europeo c’è meno attenzione su queste cose mezze e mezze rispetto a noi».

Condò: «In Italia li fischiano sempre, all’estero ci vuole di più. Bisogna arrivare a una concordia. In Italia mille rigori, zero all’estero. Il mercato del Napoli non ha aggiunto niente tra Traoré Lindstrom. ha incassato parecchi soldi da Kim, ha deciso di non sostituirlo, mi fa pensare che la perdita di Giuntoli sia stata decisiva come quella di Spalletti».

