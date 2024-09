Barcellona – Napoli 3-1, azzurri eliminati da un Barcellona cinico. Rileggi la partita

Il Napoli di Calzona viene sconfitto dal Barcellona di Xavi con il punteggio di 3-1 con i gol di Lopez, Cancelo e Lewandoski. Nel mentre Rrahmani aveva dato speranze agli azzurri ma non è bastato. Sfumano anche le chance di accedere al mondiale per club dopo questa sconfitta

Il Napoli di Calzona affronta il Barcellona di Xavi nei quarti di Champions allo stadio Olimpic Lluis Companys, stadio sostitutivo del Camp Nou. Nel frattempo Xavi ha già annunciato che non ci sarà lui in panchina l’anno prossimo

94′ Triplice fischio e il Barcellona passa ai quarti di finale

92′ Destro di Kavra da fuori area e palla ancora fuori di un soffio, sfortunato il Napoli. Il numero settantasette esce per far spazio a Ngonge

90′ Quattro minuti di recupero

89′ Traversa di Olivera! L’uruguagio colpisce il legno superiore dopo essere stato servito da Kvara in area

87′ Serie di corner per i catalani, il Napoli pare aver esaurito la benzina

83′ Il Barca forse la chiude qui. Lewandoski firma il 3-1 sotto porta dopo il servizio semplice di Sergi Roberto

80′ Occasione enorme per Lindstrom! Palla dentro da parte di Olivera e colpo di testa del danese fuori di un millimetro. Nel frattempo nelle file del Barca entra anche Joao Felix

79′ Calzona inserisce anche Raspadori al posto di Traoré, bisogna trovare il gol e quindi si sbilancia

76′ Gli azzurri fanno fatica a risalire il campo con più velocità e la stessa efficacia di prima

72′ Sempre meno al triplice fischio ma il Napoli si è leggermente fermato dopo i primi quindici minuti ottimi del secondo tempo

69′ Aveva segnato il Barcellona con Yamal sugli sviuppi di un corner, ma tutto fermo per fuorigioco. Il Barca ora spinge

67′ Ammonito subito Olivera e poi la punizione insidiosa di Raphina viene messa da Meret in angolo

64′ Primi cambi anche per Calzona, dentro Olivera per Mario Rui e Lindstrom per Politano

63′ Occasione per Osimhen e Anguissa. Politano mette in area per il primo e poi una serie di rimpalli mettono il pallone tra i piedi di Anguissa ma il suo tiro è stoppato

59′ Primi cambi per Xavi, dentro Romeu e Sergi Roberto

56′ Il Napoli è sempre proteso in avanti, rischio di pasticcio di Gundogan, si stava per avventare Osimhen

52′ Ottimo inizio degli azzurri in questo secondo parziale

50′ Contrasto tra Cubarsi e Osimhen in area, l’arbitro lascia correre anche se poteva almeno essere rivisto considerando il possibile fallo

48′ Finalmente Kvara, il georgiano riceve all’limite dell’area e tira a giro verso la porta di Ter Stegen, palla fuori di poco

46′ Giro palla dei blaugrana

Inizia il secondo tempo

48′ Si chiude il primo tempo

47′ Ammonito Juan Jesus per un fallo ruvido su Raphina

45′ Tre minuti di recupero e si inizia con un corner per il Barca

42′ Kvara aveva trovato Traoré con un po’ di spazio in area ma l’ivoriano non riesce a calciare

40′ Lewandoski pescato in area, il polacco riesce a girarsi ma calcia malissimo a metri dalla porta di Meret

37′ La partita è viva e divertente. Il Napoli ora è pienamente nel match

34′ Ter Stegen compie un miracolo! Cross di Mario Rui in area e il capitano colpisce di testa perfettamente ma il portiere tedesco si allunga alla grande

33′ Attenzione al Barca che quando si affaccia in avanti è sempre pericoloso, altra iniziativa di Cancelo sulla sinistra

30′ La riapre Rrahmani! Il difensore si inoltra in avanti e viene servito da Politano da solo in area e con il piazzato batte Ter Stegen

28′ Tutte le linee di passaggio sono bloccate ora, i blaugrana aspettano gli azzurri semplicità

25′ Il Barcellona ora gestisce con tranquillità, possesso che premia il Napoli ma i padroni di casa sono molto efficaci davanti

21′ Si riprende a giocare dopo che era rimasto a terra Lobotka, il Napoli ha bisogno di una reazione

17′ Raddoppia il Barcellona subito con Cancelo. Ribaltamento di fronte veloce e poi Rapinha colpisce il palo e Cancelo è lesto sulla ribattuta

15′ Vantaggio del Barcellona con Fermin Lopez. Raphina mette la palla al centro dalla sinistra, velo di Lewandoski e lo spagnolo buca Meret

14′ Prima occasione per il Barca con Fermin Lopez lasciato colpevolmente solo e poi risposta del Napoli con il tiro murato di Anguissa

12′ Una serie di contrasti e lamentele con l’arbitro da parte del Barcellona, Makkelie vuole far giocare il più possibile

8′ Il Napoli sta prendendo ritmo poco alla volta, incominciano a vedersi delle belle trame dei partenopei

5′ Occasione per Osimhen che era stato lanciato da Politano in campo aperto, poi fermato in fuorigioco il nigeriano

3′ Inizio a grande velocità dei blaugrana, attenzione a Yamal che sembra carico per questa sfida

1′ Si parte! Primo pallone per gli azzurri

Formazioni ufficiali di Barcellona e Napoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal Lewandoski, Raphinha all.Xavi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia all.Calzona

Il direttore di gara del match sarà Danny Desmond Makkelie

