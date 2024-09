Ancelotti: «Per vincere la Champions dobbiamo battere il City, non c’è una squadra favorita»

In conferenza: «Militao e Courtois dovrebbero tornare. Brahim ha fatto bene a scegliere il Marocco, è una grande squadra».

Domani il Real Madrid affronterà l’Osasuna in Liga. Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa non solo del match che lo attende, ma anche della sfida di Champions contro il Manchester City.

Un’analisi sul sorteggio:

«Non ci importa se giochiamo la seconda partita fuori casa. È un avversario difficile ma nei quarti di finale è normale incontrare squadre toste. L’idea è vincere la competizione e se vuoi vincerla devi trionfare il meglio. Può essere che il City sia migliore di noi, ma è tutto da vedere e se vogliamo vincere la Champions League dobbiamo battere il City».

Presenza di Courtois e Militao:

Ancelotti: «Militao e Courtois hanno iniziato a lavorare con noi. Penso che possano esserci e senza rischiare nulla spero che saranno disponibili».

Come sta la squadra prima del match contro l’Osasuna:

«Siamo in una buona posizione in campionato e vogliamo continuare ad avere questa condizione. Sono abbastanza ottimista».

Esperienza contro il City:

«La gara di ritorno l’anno scorso non è stata una buona partita per molte ragioni e ora avremo tempo per pensarci. Per me e non c’è un favorito. Non c’è vendetta per quanto successo la scorsa stagione. E’ l’occasione per arrivare in semifinale. Niente di più. Quello che prevale tra le due squadre è un grande ottimismo. Vogliamo combattere. Non so che ne pensi il Manchester City, ma probabilmente hanno la nostra stessa opinione».

La decisione di Brahim Diaz (giocherà con il Marocco):

«Brahim è un giocatore importante per qualsiasi squadra e ha scelto bene perché il Marocco è una grande squadra».

I cori razzisti contro Vinicius Jr:

«Penso che i tifosi del Valencia si siano comportati molto bene e chi ha la possibilità di farlo può farlo. È necessario agire per evitare questi problemi che riguardano l’intera società».

