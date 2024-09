Allegri ha fatto bene a rifiutare il Real Madrid, i giornalisti spagnoli gli avrebbero tolto la pelle

Sapeva di essere inadeguato. Oggi a Madrid avrebbe subito un massacro mediatico. I tecnici sono quasi tutti così appena le cose non vanno

Davvero pietosa la performance di Massimiliano Allegri a Sky Sport nel post-partita di Juventus-Genoa finita 0-0. La Juventus ha conquistato una sola vittoria nelle ultime otto partite. Ora è terza in classifica. Aggiungiamo che gli allenatori intascano stipendi faraonici (mostruosamente sovradimensionati rispetto alla loto utilità sociale che è pari a zero) anche per saper mantenere la calma e gestire le situazioni complicate, anche nel rapporto con i media. Allegri doveva essere assente quel giorno in classe. Erano in tanti a essere assenti, in settimana abbiamo ascoltato De Zerbi. Ma sono tutti così. E tutti incredibilmente trattati con i guanti dai giornalisti.

Allegri ha risposto in maniera scostumata e offensiva alle domande da studio dove (sia Teotino sia Bucciantini) non hanno mai perso la calma e non hanno mai risposto a tono. Secondo chi scrive sbagliando ma il loro comportamento ha reso ancor più plastico l’intollerabile e imbarazzante atteggiamento del tecnico della Juventus. Gli allenatori sono e fanno i simpatici quando vincono. Però poi quando perdono o sono in difficoltà, non vogliono rispondere e si rifugiano nelle allegrate di oggi: «Se fate domande più intelligenti, rispondo».

Allegri è stato, e per certi versi ancora è, un fior di allenatore. Ma questi suoi limiti ormai affiorano con sempre maggior frequenza. Ci torna in mente il suo no al Real Madrid nell’estate che poi condusse al ritorno di Ancelotti alla Casa Blanca. Andò di lusso a Florentino Perez. Allegri ebbe un’intuizione, un lampo che gli salvò la vita. Capì di essere inadeguato a gestire una panchina come quella del Madrid. Panchina che richiede non solo huevos (per dirla con schifoso linguaggio maschilista) ma soprattutto capacità di saper stare al mondo. Saper fronteggiare le situazioni complicate, nel rapporto con Florentino Perez. Con i calciatori. Con i tifosi. E con la stampa.

In Spagna non sono come in Italia. In Spagna, giustamente vivaddio, al livernese avrebbero tolto la pelle (metaforicamente) dopo uno show come quello di oggi. A Xavi lo hanno massacrato dopo che ha provato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa per aver eliminato il Napoli in Champions. Napoli che i giornali hanno definito squadra settima in classifica in Serie A. Hanno scritto articoli del tipo: “hai eliminato la settima in classifica della Serie A e ora ti atteggi a Guardiola”. Altri hanno denunciato attacchi privati via whatsapp del tecnico dei catalani. Insomma Allegri sarebbe durato pochissimo. Non avrebbe trovato giornalisti così educati come da noi.

E a nostro avviso è ora che i giornalisti comincino a rispondere a tono. Non si può sentir parlare d’intelligenza una persona come Allegri. Che qui abbiamo sempre difeso perché è un panda calcistico ma così facendo si sta scavando una fine carriera molto triste.

