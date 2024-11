Zielinski eletto miglior calciatore polacco del 2023

Il Napoli gli ha fatto i complimenti sui social. Dal 2019 nessuno aveva mai battuto Lewandowski.

Piotr Zielinski è stato eletto miglior calciatore polacco del 2023.

Dal 2019 nessuno aveva mai battuto Robert Lewandowski, che ha vinto questo riconoscimento dal 2011 al 2017; nel 2018 fu il portiere del West Ham Fabianski ad avere la meglio. Poi, un altro ciclo di vittorie per l’attaccante del Barcellona, fino al 2022. Nel 2023 invece trionfa il centrocampista del Napoli.

Zielinski, i complimenti dal Napoli sui social

Sui profili social ufficiali del Napoli è stato pubblicato un post di congratulazioni al centrocampista.

Zielinski è stato eletto miglior calciatore polacco del 2023 Congratulazioni Piotr! 👏 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/vvWYTzPoGI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2024

Piotr Zielinski sta per diventare anche ufficialmente un giocatore dell’Inter che verrà: oggi o al massimo domani firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi quattro anni. Il centrocampista polacco, 30 anni a maggio, è un illustre parametro zero: il suo contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno. De Laurentiis ha provato a giocarsi l’ultima fiche un mesetto fa: offerta di prolungamento annuale a 5 milioni netti più l’inserimento di una clausola rescissoria da 20 milioni. Zielinski ha rifiutato. A Milano, invece, guadagnerà 4,5 milioni a stagione. Anche un bonus alla firma e alla possibilità di gestire i diritti d’immagine (legame in vista con un colosso dell’abbigliamento sportivo).

