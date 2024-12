Xavi: «Sono dispiaciuto, il Barcellona meritava di vincere»

A Prime: «Mi mancherà tutto questo, ma la decisione è presa e non la cambierò per il bene del Barcellona»

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha parlato a Prime Video dopo la sfida ci Champions contro il Napoli

Le parole di Xavi

«Siamo un po’ tristi per il risultato, dovevamo vincere. Abbiamo concesso molto in attacco, concedendo solo un’occasione al Napoli. Queste sono partite che dobbiamo vincere, credo che il risultato più giusto sarebbe stato di una nostra vittoria. Dopo il nostro vantaggio loro si sono svegliati quando invece dovevamo chiuderla, ma questa è la Champions League»

Contento della sua squadra? «La squadra mi è piaciuta molto, ho visto un progresso. Davvero la mia squadra mi è piaciuta molto, non ho nulla da dire»

Non le mancherà tutto questo? «Sicuramente, ma la decisione è stata presa e non la cambierò. CI sono motivi personali per la mia scelta ed è la decisione corretta per me e per il Barcellona»

Il Napoli è vivo. Più intelligenza che sarrismo all’arma bianca: 1-1 col Barcellona

Il Napoli è vivo. Ha pareggiato 1-1 col Barcellona. Ed è difficile stabilire se il bicchiere sia mezzo vuoto o mezzo pieno. Secondo noi è mezzo pieno. Si poteva osare qualcosa in più ma col senno di poi è facile. Il Napoli ha giocato in modo intelligente, consapevole, ha acquisito certezze nel corso della partita dopo aver cominciato in modo guardingo. Il match ha confermato la bontà della decisione di esonerare Mazzarri con Calzona. Il Napoli ha tenuto bene il campo, ha sofferto il giusto e ha chiuso in crescendo. Adesso ci sono tre settimane in vista del ritorno che non è affatto chiuso. Il Napoli potrà giocarsi le sue chance in Catalogna, ricordiamo che non si giocherà al Camp Nou che è in ristrutturazione. Meglio la squadra dopo i cambi: con Traoré e Lindstrom per Kvara e Cajuste.

