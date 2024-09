Ugolini: «Contro la Juve potrebbe giocare Juan Jesus»

Il giornalista Sky a Kiss Kiss Napoli: «Va riconosciuto il lavoro dello staff di Mazzarri, che ha avuto pochi mesi per perfezionare la condizione fisica».

Il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli degli azzurri e della probabile formazione contro la Juve: secondo lui, giocherà Juan Jesus dal primo minuto:

«Va riconosciuto il lavoro dello staff di Mazzarri che ha avuto pochi mesi per perfezionare la condizione fisica. Pondrelli è un preparatore atletico di primissimo livello e ha aiutato nel ritrovare la condizione, poi Sinatti è un fuoriclasse e ora i calciatori sono in ottime mani. I calciatori sono contenti di come si sta lavorando a Castel Volturno».

«Contro la Juve per me gioca Juan Jesus»

«L’aspetto che più mi è piaciuto è stata la capacità di riaggredire in alto, una cosa che praticamente il Napoli non ha mai fatto quest’anno. Ho rivisto ciò e anche un pressing molto alto. Ostigard o Juan Jesus contro la Juve? Per me gioca Juan Jesus, che sbaglia, sì, contro il Cagliari ma come ha detto Calzona non è l’unico a sbagliare in quell’azione».

Anche Compagnoni a Sky ha parlato del Napoli:

«Nella stagione dello scudetto e anche nel grande percorso in Champions dell’anno scorso, Osimhen e Kvara hanno fatto clamorosamente la differenza. Se girano loro tutti i problemi del Napoli si dissolvono. Io mi aspetto una grande finale di stagione del Napoli, anche perché adesso c’è un allenatore pragmatico che sa come prenderli e sa toccare le corde giuste e gli ha ridato le certezze che avevano prima. A questo punto la partita di Champions col Barcellona rimane complicata ma non è un’impresa impossibile. Se Osimhen e Kvara sono in queste condizioni, sono i veri Osimhen e Kvara, non sarà una serrata tranquilla per i difensori del Barcellona. Tra l’altro i difensori del Barca quando devono appoggiare la manovra sono bravi, ma in chiusura tutt’altro»

