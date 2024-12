Il Napoli a ottobre-novembre era ancora una creatura di Spalletti, Conte vuole un’occasione che sia anche progettuale

Tuttosport dà Conte ancora in lizza per il Napoli e non esclude la conferma di Mazzarri.

Ecco cosa scrive il quotidiano torinese Tuttosport:

Non è un segreto che il presidente del Napoli abbia provato, a più riprese, a convincere Conte a prendere in mano la sua squadra dopo l’esperienza negativa con Garcia. Conte, però, dopo aver lasciato il Tottenham, ha preferito restare fermo: non aveva fretta di tornare subito in panchina ed entrare a stagione in corso non era nei suoi programmi. Detto ciò, i “no” a De Laurentiis non erano e non sono definitivi.

Conte, come detto, non voleva subentrare e al tempo stesso voleva e vuole sposare un progetto che senta suo, nel quale sia

coinvolto pienamente. Il Napoli a ottobre-novembre era ancora una creatura di Spalletti, una squadra reduce dallo scudetto, Il tecnico sta aspettando l’occasione giusta ma nel pieno di un’involuzione.

Conte ora potrebbe cambiare idea

Prosegue Tuttosport:

A fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte. Non solo da un punto di vista economico – oggi quella non è però una priorità dell’ex ct azzurro -, ma anche progettuale.

Attenzione: la conferma di Mazzarri non è ancora da escludere, anche se la classifica non sorride, così come non si possono scartare altri profili per l’eventuale successione del tecnico di San Vincenzo.

