Altro che Napoli, Conte vuole andare al Bayern

Altro che Napoli, nella prossima stagione Antonio Conte potrebbe allenare il Bayern di Monaco. A scriverlo La Bild che ha fatto il conteggio degli allenatori che il club bavarese starebbe vagliano come successore di Tuchel. Nella lista ci sarebbero Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Zinédine Zidane e José Mourinho.

Conte ha scelto il Bayern

Secondo le informazioni della BILD, oltre a José Mourinho (61 anni), che sta già imparando il tedesco, anche un altro grande nome internazionale come allenatore che sarebbe interessato a lavorare a Monaco. Si dice che l’italiano Antonio Conte (54 anni) abbia individuato nell’FC Bayern il club dei suoi sogni come prossima tappa della sua carriera. Conte è sul mercato e vede il Bayern come uno dei primi tre club d’Europa. Dopo il campionato inglese (Chelsea FC) e quello italiano (Inter, Juventus), Conte vorrebbe mettere nel suo curriculum il campionato tedesco.

De Laurentiis ha lungamente provato a portare al Napoli il tecnico per il post Garcia e i tifosi nutrono ancora tante speranze che il sogno si potesse realizzare, ma le condizioni non sono favorevoli. De Laurentiis ha un debole per lui, ma per ottenerne il sì dovrà mettere in scena un mercato di livello altrimenti il nome di Conte rimarrà una bella utopia. Dal mercato, intanto, è in arrivo Samardzic, fantasista dell’Udinese con la speranza che non debutti, nel caso, come l’ultimo arrivato Mazzocchi: primo intervento, entrata sciagurata su Lazaro e cartellino rosso. Azzurro tenebra, il Napoli arrossisce.

