Superlega, è stato un flop il tour italiano tra i club di Serie A (Gazzetta)

Non basterà la promessa di maggiori guadagni per arrivare alla scissione. Il modello economico non convince

Superlega, è stato un flop il tour italiano tra i club di Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Il viaggio in Italia di Bernd Reichart, Ceo di “A22 Sports Management”, la società che si occupa dell’organizzazione della Superlega, non sta ottenendo i risultati sperati. Perché la chiusura della Serie A è stata netta e perché i dialoghi avuti con i club incontrati (mercoledì sera il manager tedesco era al Maradona seduto accanto a De Laurentiis) non porteranno le nostre grandi a schierarsi contro la Uefa per entrare in una competizione fortemente osteggiata dalle leghe europee e dalle federazioni. Non basterà la promessa di maggiori guadagni per arrivare alla scissione.

Il modello Superlega non convince

Nel modello di A22, annunciato a dicembre e non variato, chi vince lo scudetto (e non è tra i fondatori) parte dalla più bassa delle tre divisioni, la “Blue League”. Ufficialmente per favorire una crescita graduale. La Serie A giudica questo format semi-chiuso e perciò anacronistico. Per di più tra i principi cardine della Superlega c’è la volontà di trasmettere gratuitamente tutte le partite in tv, un modello che non trova riscontri di fattibilità nell’industria audiovisiva e che rischierebbe di minare la principale fonte di introiti delle leghe.

Oggi si è svolto l’incontro, già programmato, tra l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, e il ceo di A22, la società che si occupa della creazione della Superlega, Bernd Reichart. L’appuntamento era già stato annunciato durante la scorsa Assemblea di Lega del 16 febbraio. Al termine dell’appuntamento, De Siervo ha voluto rilasciare un breve comunicato con il quale ribadisce la contrarietà dei club di Serie A alla Superlega. Le parole di De Siervo riportate da Calcio&Finanza.

«Siamo allineati alle altre grandi Leghe di calcio europee ho ribadito nella riunione la contrarietà al progetto “Superlega”, coerentemente con le varie pronunce sull’argomento del 2019, 2021 e 2023».

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul particolare momento del calcio italiano durante il Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico di Roma. Si è soffermato anche sul tema Superlega.

«In Italia l’analisi Deloitte certifica che una Superlega porterebbe una diminuzione del 30% dei ricavi e sarebbe insostenibile. Soldi che sottraggono investimenti sulle leghe nazionali. C’è anche il problema del calendario, perché c’è una spinta forte delle grandi squadre nel sottrarsi dai campionati nazionali per svolgere più partite internazionali. Peraltro, le 12 squadre firmatarie erano tra le più indebitate e questo è un tema significativo».

