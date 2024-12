Al Real Madrid i diritti d’immagine si dividono al 50%. Mbappé avrà un trattamento speciale

Su Relevo. “L’arrivo del francese rappresenterebbe un’attrazione ancora maggiore per i marchi. Ha avuto una lite con la Nazionale”

I diritti d’immagine sono sempre un nodo fondamentale nei contratti che i calciatori firmano con i vari club. Alcuni ci tengono più di altri, i tifosi del Napoli lo sanno bene. De Laurentiis è sempre attento ai diritti d’immagine quando stipula dei contratti con i calciatori.

Altrettanta attenzione e cura c’è in quelli del Real Madrid.

Real Madrid, i ricavi dei diritti d’immagine si dividono a metà

Relevo spiega come funzionano.

Al Real Madrid, i diritti d’immagine funzionano così: una volta che un giocatore firma per i Blancos, il 50% dei suoi introiti derivanti dai diritti d’immagine rimane al club, e il restante 50% va al giocatore. Ad esempio, se un giocatore arrivasse al Real Madrid e ottenesse un nuovo sponsor, il Real otterrebbe la metà del denaro generato da quel contratto. Per quanto riguarda i marchi che il calciatore già possedeva prima di firmare per i blancos, il giocatore manterrebbe il 100% dei suoi guadagni.

I giovani talenti e le bandiere del club fanno eccezione

Però ci sono delle eccezioni, come quella del giovane talento Bellingham. Star come Jude Bellingham e Vinicius hanno negoziato una percentuale più alta dei loro ricavi dei diritti d’immagine nei loro contratti. Entrambi intascano più del 50% degli introiti, poiché il club di solito è d’accordo con il resto dei giocatori della sua rosa.

A chi è arrivato al suo ultimo anno, come Modric e Kroos, Florentino Perez fa un regalo, concede il 100% del ricavato dei diritti d’immagine ai calciatori come segno di gratitudine.

Il caso Mbappé

L’arrivo di Mbappé costituisce un nuovo nodo da sciogliere, perché il calciatore francese “rappresenterebbe un’attrazione ancora maggiore per i marchi una volta finalizzata la sua firma per il Real Madrid. E il calciatore francese è stato già coinvolto in qualche polemica riguardo ai suoi diritti d’immagine. Nel settembre 2022, Mbappé ha rifiutato di partecipare ad uno shooting con la nazionale francese a causa di un conflitto che il calciatore aveva con la sua federazione sui diritti d’immagine“.

“Pochi giorni fa Mbappé ha chiesto la protezione del marchio del suo cognome e della sua iconica celebrazione. Il francese avrà un trattamento speciale anche per quanto riguarda i suoi diritti d’immagine al Real Madrid.

La politica sui diritti d’immagine dei Blancos è uno dei grandi bastioni economici del Real Madrid. In questo modo continuano a valorizzare il loro marchio e quello dei loro calciatori, il cui valore cresce in modo esponenziale da quando indossano la maglia del Real Madrid”.

ilnapolista © riproduzione riservata