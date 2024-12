Real Madrid, alcuni giocatori non apprezzano i video contro gli arbitri (Cope)

“C’è un dibattito all’interno dello spogliatoio perché una parte ritiene che la diffusione di video preventivi contro gli arbitri faccia più male che bene”

In Spagna, hanno fatto discutere alcuni video realizzati da Real Madrid tv contro gli arbitri. Una parte dello spogliatoio del Real è convinta che questi video facciano più male che bene.

Real Madrid tv, i video danneggiano la squadra secondo i giocatori

Lo riporta Cope.

“Come riportato da Miguel Ángel Díaz su El Partidazo di Cope, una parte dello spogliatoio madrileno non è d’accordo con l’idea del club di realizzare video sulla Real Madrid TV criticando gli arbitri prima delle partite. C’è un dibattito all’interno dello spogliatoio perché c’è una parte che ritiene che la diffusione di video preventivi contro gli arbitri faccia più male che bene, nonostante rispettino la decisione del club.

I video realizzati prima delle partite della squadra in campionato sono stati al centro dell’attenzione degli ultimi mesi a causa delle polemiche per le critiche mosse. I media ufficiali del club pubblicano ogni settimana un video con gli errori dell’arbitro designato a dirigere la partita della giornata.

Il Siviglia si è schierato apertamente contro questa pratica

“Il club desidera confermare, attraverso una dichiarazione scritta alla Commissione Competizioni della Federcalcio Spagnola (RFEF), di aver denunciato la campagna di persecuzioni e molestie nei confronti degli arbitri Díaz de Mera e González Fuertes (VAR) per la partita di domani sera contro il Real Madrid. orchestrato da Real Madrid TV, il canale televisivo ufficiale del Real Madrid.

Desideriamo segnalare formalmente questi eventi alla RFEF per vedere se queste azioni possono essere considerate una violazione delle regole della concorrenza o di qualsiasi altro regolamento. Il club desidera inoltre ribadire la sua più ferma condanna per queste campagne orchestrate volte a minare l’immagine dell’organo arbitrale, causando gravi danni al calcio spagnolo e mettendo in discussione l’integrità della competizione”.

