Ranking Uefa, la vittoria della Lazio fondamentale per la quinta squadra in Champions (Libero)

Il posto in più nella prossima Champions fa gola alle squadre fuori dalle prime quattro posizioni. In Europa, Lazio e Napoli sono considerate l’anello debole

Nella nuova Champions potrebbero finire cinque squadre italiane. Lo scrive Libero che aggiunge come la vittoria della Lazio sul Bayern abbia un significato maggiore in ottica ranking Uefa. La vittoria permette all’Italia di confermarsi al primo posto del ranking, seguita da Inghilterra e Germania. Se al ritorno la Lazio dovesse compiere l’impresa, la quinta squadra in Champions potrebbe essere più di una suggestione.

Scrive Libero:

“Da qualche mese però a tutti importa di una classifica in particolare, quella per nazioni stilata dalla Uefa in base ai risultati stagionali. Il motivo è semplice: in via straordinaria verranno assegnati posti bonus alle prime due Federazioni del ranking, che al momento vede l’Italia al comando davanti a Inghilterra e Germania. In quest’ottica la vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco assume un significato ancora maggiore, anche se si è trattato soltanto dell’andata degli ottavi: sei biancocelesti dovessero buttare i “crucchi” fuori dalla Champions, praticamente assesterebbero il colpo di grazia alla Germania in ottica ranking. La prospettiva di un posto in più nella prossima Champions, quella del format nuovo e con più soldi, fa gola a tutte le squadre che sono fuori dalle prime quattro posizioni della classifica: in questo momento a beneficiare del bonus sarebbe il Bologna, ma tornerebbero in gioco anche Roma, Lazio e Napoli“.

Il valore delle italiane in Europa

“Lazio e Napoli sono considerate l’anello debole della compagnia, mentre nell’Inter sono riposte grandi speranze alla luce della finale disputata nella scorsa stagione. La squadra di Sarri ha però appena dimostrato che non esistono partite scontate in Champions, quindi è lecito credere che il Napoli possa fare risultato contro il Barcellona“.

In Europa League le speranze sono rivolte verso il Milan e l’Atalanta. La Roma vorrà sicuramente fare bene dopo la finale raggiunta. E in Conference c’è anche la Fiorentina.

