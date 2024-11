Osimhen, problema risolto. È già in viaggio per raggiungere la squadra

I media nigeriani hanno confermato che il calciatore ha avuto l’ok dei medici per partire e giocare la semifinale di Coppa d’Africa

Allarme rientrato per Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli era rimasto ad Abidjan insieme ad un membro dello staff medico della Nigeria per curarsi da un dolore alla fascia addominale.

Problema risolto

Secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Nigeria, Osimhen ha risolto il problema e, ricevuto l’Ok dai medici, è ora in viaggio per Bouake in Costa d’Avorio, per unirsi ai compagni di squadra. Domani alle 18 la Nigeria giocherà la sfida di semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica.

Questa mattina era montata la preoccupazione a causa di un messaggio social della Nazionale che spiegava che l’attaccante del Napoli non era partito con la squadra a causa di un problema addominale.

Poi il giornalista di calciomercato.it Marco Giordano, ha portato alcuni aggiornamenti secondo cui l’infortunio non era grave: “l’attaccante del Napoli dovrebbe raggiungere i compagni della Nigeria già questa sera. Domani ci sarà la semifinale di Coppa d’Africa contro il Sudafrica”.

Osimhen non viaggia con la Nigeria a causa di un problema addominale:

I membri del team hanno viaggiato oggi da Abidjan a Bouaké con un volo Air Cote D’Ivoire delle 22:00. L’attaccante del Napoli, invece, non ha preso parte al viaggio a causa di un fastidio addominale. I medici della squadra hanno confermato che è stato posto sotto stretta sorveglianza e che un membro dell’équipe medica si trovava con lui ad Abidjan. Se sarà autorizzato entro domani mattina, si unirà al resto della squadra prima delle 17:00.

