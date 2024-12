Osimhen a Napoli domani mattina

Alvino annuncia sui social che il calciatore del Napoli sarà poi valutato dall’equipe medica

Victor Osimhen ha concluso la sua esperienza in Coppa d’Africa perdendo, con la sua Nigeria, contro la Costa d’Avorio. Secondo quanto riportato da Carlo Alvino su X, domattina rientrerà a Napoli.

Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile.

Osimhen domattina sarà a Napoli, il giocatore è in partenza dalla Nigeria, nessun giallo, nessun mistero, nessun ritardo non previsto. Poi saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico e da quello tecnico per capire se convocabile per Napoli-Genoa, cosa molto probabile. — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 14, 2024

Stamani, il Corsera ha parlato delle condizioni fisiche di Osimhen:

Il rischio che Osimhen non sia in campo sabato contro il Genoa è altissimo. Il Napoli — con il mal di gol e anche il mal di vittorie — lo sta aspettando come l’aria, ma deve pazientare: il centravanti, in ritiro da oltre 40 giorni con la Nigeria per la Coppa d’Africa e reduce dalla finale persa, salterà la 9° partita consecutiva.

Doveva rientrare domani, ha rinviato di un giorno per impegni istituzionali e probabilmente prima di tornare a Napoli farà una sosta a Lagos per salutare la famiglia. Osimhen è stato il primo tra i nazionali nigeriani a lasciare l’Italia, sarà l’ultimo a rientrare. Ha giocato tutte e sette le partite, ha avuto problemi gastrointestinali, ha perso qualche chilo, ha necessità di riprendersi e tornare in forma. Questo è uno dei motivi per cui gli è stato accordato il permesso. Il Napoli conta di recuperarlo per la sfida di Champions con il Barcellona in programma mercoledì prossimo allo stadio Maradona.

ilnapolista © riproduzione riservata