La spiegazione dietrologica dietro la conversione televisiva dell’arbitro considerato il più bravo d’Italia

Orsato si è convertito al Var per fare carriera come dirigente. Il Giornale con Franco Ordine fornisce una spiegazione dietrologica alla conversione di Orsato che sabato si è lasciato convincere a fischiare un rigorino in Milan-Atalanta.

Il calcio italiano – al contrario di quel che succede in Champions e nelle coppe – è diventato dipendente della tv e di fatto a dirigere, negli episodi chiave, non sono più gli arbitri di campo ma quelli inviati a Lissone. Per capirci il rigore di Milan-Atalanta è figlio di Irrati non di Orsato che non l’ha visto e in diretta non l’avrebbe mai dato. Proprio come avvenne nel derby di Roma (rigore alla Lazio). Per i dietrologi di professione infine c’è anche una spiegazione personale sulla “conversione” televisiva di Orsato e riguarda il suo immediato futuro professionale. Dicono nei corridoi dell’Aia che essendo a fine carriera attiva, si stia pensando di affidargli un incarico dirigenziale nella Can. Dimostrare fede nel Var può aiutare a raccogliere qualche consenso in più.

Anche Orsato si è piegato alla dittatura del Var

L’arbitro è la televisione, anche Orsato si è piegato alla dittatura del Var e dei rigorini. Lo scrive Franco Ordine sul Giornale dopo il mezzo rigore concesso all’Atalanta a Milano.

È ufficiale: nel calcio italiano arbitra la televisione. Di qui la spiegazione didascalica alla serie dei “rigorini” che moltiplicano le polemiche e accentuano la sfiducia nei confronti dei fischietti di casa nostra. L’ultimo caso è quello di Orsato, il numero uno degli arbitri italiani, un tempo anche lui poco incline a farsi richiamare al Var (precedente: un Lazio-Milan, gol di Correa dopo un pestone su Calhanoglu, Mazzoleni lo richiama e lui amichevolmente lo manda a quel paese confermando il gol, ndc) e adesso diventato invece un solerte collaboratore di Irrati, il varista più esperto in squadra che lo richiama per l’episodio Giroud-Holm di Milan-Atalanta.

