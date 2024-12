Napoli: Meret titolare contro il Genoa, in difesa Natan in vantaggio su Ostigard (Sky)

Difficile vedere Osimhen dal primo minuto, lui è a disposizione e non si è mai tirato indietro. Per Traoré chance importante dal primo minuto

Dopo la conferenza di Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport ipotizza chi potrebbe giocare del primo minuto contro il Genoa. Tra questi non c’è Osimhen. Seppure disponibile, sono comunque da valutare le sue condizioni. Più probabile il suo impiego a partita in corso. In porta ritorna Meret, e nella difesa a quattro c’è Natan, favorito su Ostigard. A centrocampo invece è il momento di Traoré. Secondo Mazzarri è perfetto per sostituire Zielinski.

Osimhen in panchina contro il Genoa

Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport

«Non escluderei la presenza anche in panchina di Osimhen. Mazzarri lo ha sentito più di una volta nei 50 giorni lontano da Napoli. Lui è a disposizione, non si è mai tirato indietro. Difficile vederlo dal primo minuto, ovvio che l’incontro che ci sarà a breve e le risposte che arriveranno dal campo saranno fortemente indicative. Altre due decisioni: Meret dovrebbe partire dal primo e poi c’è il ballottaggio tra Natan e Ostigard, il brasiliano leggermente favorito. Va reintegrato dopo l’infortunio, ma nella difesa a 4 si lascia preferire rispetto ad Ostigard. Traoré dovrebbe avere una chance importante dal primo minuto. La rosa è tutta disposizione, ma Mazzarri ha detto di non fare tabelle. Tutte le squadre che concorrono al quarto posto devono venire a Napoli. Il primo impegno sarà contro il Genoa, importante il passaggio al richiamo alla responsabilità. Adesso è il momento di guardare avanti».

Le parole di Mazzarri: «Victor l’ultima volta era spappolato»

Mazzarri in conferenza stampa ha parlato di Osimhen:

«Osimhen? è in dubbio perché l’ultima volta era spappolato. Se non sta bene… poi ci sono anche i compagni che si sono allenati. Ci sono i viaggi, anche io tipo dopo Madrid o altro… dopo i viaggi non è che siamo in forma. Poi lo vedrò dopo e ci parlerò. Osimhen è un fuoriclasse, ma devo rispettare chi si allena tutti i giorni, dorme bene»

ilnapolista © riproduzione riservata